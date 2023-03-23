凱施餅店沽海光苑舖 8年帳蝕14%

宏安6680萬沽大圍道舖

此外，宏安集團（1222）及位元堂（0897）公布，最新以6680萬元售出大圍道66號、68號、70號及72號地下及部分天井B號舖，實用面積約655方呎，呎價約10.2萬元。位元堂將售後租回該舖3年，月租18.6萬元，即新買家可享3.3厘租金回報，其後有3年續租權，租金上限為21.5萬元。

建華集團4000萬入市長沙灣工廈

近年先後多次入市舖位物業、作為全港最大豬肉及食品零售商之一兼營街市承包商的建華集團相關人士，近日亦入市工廈。資料顯示，長沙灣長順街18號華盛工業大廈3樓A室，面積6960方呎，上月以4000萬元成交，呎價5747元，買家TITAN INVESTMENT HOLDING LIMITED，公司董事為建華集團行政總裁凌偉業。原業主2011年以1960萬元購入，帳面獲利2040萬元或逾1倍。另豐樹基金早前放售沙田石門偉達中心逾一半業權以及粉嶺豐樹粉嶺物流中心全幢，傳華潤系有意競投豐樹粉嶺物流中心，項目現樓面約137,382方呎，市值約6.9億元，呎價約5000元。