moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

KOKO MARE均呎1.8萬 高上期2% 1房折實594萬入場 料接力瑜一飛揚開售

【明報專訊】美國聯儲局再加息0.25厘，惟港銀未有上調最優惠利率（P），為市場大派「定心丸」。同日會德豐旗下、樓花期約15個月的藍田KOKO MARE公布首張價單，勢將緊隨屯門飛揚2期及何文田瑜一1B期接力推售。KOKO MARE首批98伙，折實均呎18,330元，較上月推出的上期KOKO ROSSO首批折實均呎17,973元略高約2%，1房仍維持上期折實不足600萬元入場。會德豐副主席兼常務董事黃光耀稱，是次近九成單位折實價介乎600萬至900萬元，價錢延續上期的「市區爆數價」。

明報記者 容婌維

KOKO ROSSO上月底開售至今已累售約308伙，佔該期單位總數392伙近八成，套現逾24億元。KOKO MARE將於明日起開放設於尖沙嘴港威大廈示範單位，並接受認購登記，最快下周開售。首批98伙折實全數低於1000萬元，涵蓋9伙1房戶、73伙2房連開放式廚房戶，以及16伙2房連獨立廚房戶，實用面積334至520方呎，價單定價由674.6萬至1055.8萬元，價單實呎19,317元至25,977元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由593.7萬至929.2萬元，折實實呎17,000元至22,859元。

明日起開放示位及收票

首批全數位處第8座低層，景觀主要分為山景及內園景，但由於向山戶部分靠近將藍隧道及東隧出入口一帶，令兩類單位呎價差距甚大。比較8座3樓D室及H室，兩戶均為2房連梗廚戶。D室實用面積為490方呎，向西北、望內園景，價單定價1041.5萬元，價單呎價21,255元；而H室為實用面積520方呎，向東南、望山景及上述主要幹道，價單定價1005.2萬元，價單呎價19,331元。前者比後者呎價高近一成，直接推高實用面積較小的3樓D室銀碼。

園景呎價高山景呎價近一成

入場單位方面，今批入場單位為8座2樓F室，實用面積334方呎，1房間隔，折實價593.7萬元，折實呎價17,775元；至於今批呎價最低的單位有兩個，包括8座2樓E室，實用面積464方呎，2房連開放式廚房間隔，折實價788.8萬元，折實呎價17,000元；另一戶則為8座2樓H室，實用面積520方呎，2房連獨立廚房間隔，折實價884萬元，折實呎價同為17,000元。KOKO MARE屬KOKO HILLS系列壓軸一期，是次特設「KOKO ROSSO粉絲折扣優惠」，凡曾入票或參觀KOKO ROSSO示範單位的買家，是次購買KOKO MARE單位，均可享1%折扣優惠。

中海外啟德維港．雙鑽待批預售

KOKO MARE開價之際，東九龍亦再有全新盤部署出擊。中海外（0688）等發展、位於啟德跑道區4E區1號的住宅項目，命名為「維港．雙鑽」（Twin Victoria）。該盤由兩座住宅大樓組成，合共提供702伙，戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶，現正待批預售，預計關鍵日期為2025年3月底。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款