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必嘉坊‧迎匯加推56伙 折實均呎1.9萬

【明報專訊】華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1B期周末「曬冷」開售前，位處鄰區紅磡的恒地（0012）必嘉坊．迎匯，昨突擊以折實均呎19,218元加推56伙，較去年11月推出的首批56伙折實均呎21,238元低近一成，有望搶吸瑜一部分向隅客源。

較去年11月首批低近一成

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，隨着內地與香港通關，市面復常，樓市氣氛明顯好轉，必嘉坊．迎匯推出2號價單應市，涵蓋開放式及1房戶，實用面積由介乎214至374方呎，折實價由399.78萬元起、折實呎價則由17,908元起。據價單2號，今批單位價單定價由444.2萬至841萬元，價單呎價19,898元至22,487元，發展商維持10%最高折扣，折實價由399.78萬至756.9萬元，折實呎價由17,908元至20,238元。

今批入場單位為6樓L室，實用面積214方呎，開放式間隔，向東南、望黃埔街，折實價399.78萬元，折實呎價18,681元；而價單1號的入場單位為6樓A室，實用222方呎開放式戶，同樣向東南、望黃埔街，折實價458.82萬元，折實呎價20,668元。

以上述兩個單位呎價比較，列於2號價單的6樓L室，較上一張價單的同類單位低9.6%。值得留意，必嘉坊．迎匯自去年11月開售至今累售9伙，套現逾5800萬元。

瑜一截收逾9600票 超購52倍

瑜一第1B期首輪銷售昨日截票，華懋銷售部總監封海倫表示，項目自上周五起收票，約一周內收逾9600票，以明日發售179伙計，超額認購逾52倍。封續稱，項目入票人士中不乏大手買家，佔整體近三成。明日起發售的179伙，實用由336至941方呎，1房至3房間隔，最高折扣15%，折實價由786.84萬至3045.29萬元，折實呎價21,850至34,374元，整批折實均呎27,083元。

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