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飛揚2期一周收逾5000票 超額12倍 本月4盤首輪開售共收2.6萬票 凍資逾18億

【明報專訊】兩大焦點新盤，華懋何文田站瑜一第1B期、長實（1113）和新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第2期，今日齊「曬冷」開售，其中飛揚2期昨截止認購，市場消息指項目7日累收逾5000票，以今日盡推今期全部400伙計，超額近12倍。連同上述兩盤，本月至今共有4個新盤開展首輪銷售，共接獲逾2.6萬票，估計凍結市場資金約18.35億元。而會德豐藍田約15個月樓花KOKO MARE，今日起正式接受認購登記，最快下周開售。

明報記者 林可為、管龍欣

樓花期約21個月的飛揚2期，是繼新地NOVO LAND第2B期後，為屯門本月第二個首輪開售新盤，今日發售400伙1房至3房戶，折實均呎12,798元，折實價306萬至1036萬餘元，其中近300伙即近75%單位，折實價低於600萬元。

雨後昨次輪沽16伙 兩輪累沽130伙

市場消息指項目上周六至昨日，一周收逾5000票，超額近12倍，以本票每張5萬元計，料凍資約2.5億元。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，對飛揚2期收票成績感滿意。

除飛揚第2期外，其他本月開展銷售的大型新盤，收票均理想，今日發價單開賣179伙的何文田瑜一第1B期，一周累收約9600票、超額近53倍，以本票每張10萬元計，凍資約9.6億元。NOVO LAND第2B期，首輪開售前收逾1.06萬票、超額約29倍，以本票每張5萬元計，凍資約5.34億元。

星星地產（1560）旗下樓花期長約10個月的元朗新盤雨後，上周首輪銷售沽約114伙後，昨日次輪推出97伙，單位折實價412萬至776萬元，市場消息指沽約16伙，項目累售約130伙，佔單位總數335伙近四成。

必嘉坊‧迎匯快上銷售安排

其他新盤方面，恒地（0012）日前以折實均呎19,218元，突擊加推56伙的紅磡21個月樓花必嘉坊‧迎匯，快將上載新銷售安排。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊系列擁有鄰近港鐵樞紐的地利優勢，對必嘉坊‧迎匯的銷情具相當信心。

另可留意的是，雖然本月新盤交投暢旺，但有個別豪宅買家撻訂離場；嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，據成交紀錄冊顯示，於2021年2月、以8631萬元售出的名庭7號屋（實用2877方呎），成交已終止，料買家撻大訂；相關買家採1138日成交期及可提前入住，估計遭沒收約12%訂金涉約1035萬元。綜合市場資訊，本月至今主要新盤取消交易及撻訂共錄約10宗。

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