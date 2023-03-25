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大手客2000萬掃弦雅5伙特色戶 付300萬辣稅

【明報專訊】新盤大手客重出江湖，佳兆業發展（1638）旗下的深水埗弦雅錄大手成交，據成交記錄冊顯示，該項目頂層25樓全層A至E室，一共5伙以一約多伙易手，成交價2000萬元，全屬連天台特色戶及開放式廚房，實用面積由206至294方呎，A及B室為1房戶，C至E室為開放式戶型，天台面積由113至174方呎，全部不設內置樓梯，需使用公眾樓梯上落，5伙實用面積合共1209方呎，平均實呎約16,543元。上述以一約多伙的買家須繳付樓價15%的「辣稅」，料是次成交涉稅項約300萬元。

一手豪宅備受追捧，百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作、已屆現樓沙田九肚麗坪路富豪．山峯，新錄一宗洋房成交，其15號屋透過招標售出，連雙車位以1.05 億元成交，4房4套間隔，實用3029方呎，花園面積851方呎，設獨立升降機，天台面積為585方呎，實呎34,665元，買家成交期720日。

富豪‧山峯15號屋逾億沽

富豪物業代理董事衞振聲表示，自通關後，富豪．山峯屢錄成交，項目開售至今套現逾43億元。

另外，麗展（0488）旗下已屆現樓將軍澳藍塘傲，以招標形式售出第1座16樓A室，成交價3000萬元，屬實用1502方呎的4房大戶，實呎19,973元，為項目1年來首宗一手成交。

藍塘傲4房3000萬易手 破一年悶局

萊蒙（3688）與俊和合作的窩打老道128 WATERLOO，昨天更新價單，增設新的付款辦法「Fantastic 128」，正式成交前只需付樓價5%，適用於7個指定2房單位，以12樓B室為例，實用522方呎，採用新付款辦法可享15%折扣，連同5%早鳥115天成交優惠及復活節限時代繳3.75%稅務優惠，折實價約1314.45萬元，實呎約25,181元。

128 WATERLOO開售至今累售53伙，套現逾2.2億元，連車位銷售共套現約12億元，平均呎價逾3萬元。

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