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CCL連升4周後回軟 按周微跌0.19%

【明報專訊】內地與本港通關後樓市反覆向上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報166.50點，連升4周後首次回落0.19%，有業界人士認為，短期內樓市上升趨勢未變，但升幅可能減慢。

CCL Mass連升2周 創21周新高

除CCL外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.33點，創21周新高，按周升0.23%，連升2周共1.36%；CCL（中小型單位）報165.80點，創21周新高，按周升0.20%，連升5周共4.32%；CCL Mass及CCL（中小型單位）持續上升，但升幅明顯收窄，預料將進入反覆上升階段。CCL（大型單位）報170.05點，按周跌1.97%，結束4周連升。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，最新數字主要反映2月22日《財政預算案》宣布下調從價印花稅稅階後第一周的市况，而近日歐美爆發銀行危機，美國聯儲局加息0.25厘，港息維持不變等消息所帶來之影響，將於4月份公布的CCL開始浮現。

黃良昇又稱，短期樓價將由連升轉為反覆向上，CCL上升趨勢未變，但升幅可能減慢，預料將推遲CCL目標170點延至復活節長假後達到，現時相差3.5點或2.1%。

周末二手預約睇樓量跌近5% 9周新低

另外，利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1075組客戶於周末預約睇樓，按周下跌4.9%，為近9周新低。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，本港經濟穩步復蘇，心雄業主態度強硬，放盤叫價屢創新高，而多個新盤應市，亦攤薄二手客源，令周末預約睇樓量連番受挫。

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