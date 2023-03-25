中海外啟德1號商場 逾6億易手

資料顯示，兩個商場位於沐寧街2號及8號，包括2號地下及1樓，面積約17,360方呎；而8號地下及1樓，面積約17,780方呎，據悉，項目將以現狀連租約出售，兩商場合共月租收入約280萬元，即買家可享租金回報約5.6厘。

翻查資料，該一帶先後有兩個屋苑基座商場已易手，會德豐2020年以2億元連租約售出OASIS KAI TAK商場部分OASIS Place，物業面積約1萬方呎，呎價約2萬元。另龍湖地產亦2021年12月售出尚．津溋基座舖位，涉逾1.2萬方呎，據悉成交價約3億元。

建華3888萬入市觀塘怡生工廈

值得留意，中海外沽售非核心物業之際，亦加快該區持有新盤的推售，早前就啟德跑道區4E區1號的住宅項目，命名為維港．雙鑽，涉約702伙，目前正批預售樓花同意書，預計獲批後將推售。

近日先後入市工廈物業的建華集團相關人士，本月初以3888萬元購入觀塘怡生工業中心A座高層單位，面積約7100方呎，呎價約5476元，原業主於2011年1420萬元購入，帳面獲利2468萬元或約1.7倍。

七喜小廚老闆沽浙江街地舖 11年賺兩成

另外，七喜小廚老闆嚴珠基持有的土瓜灣浙江街41號地舖，面積約1400方呎，本月中以3100萬元易手，呎價約2.2萬元，嚴珠基於2012年以約2580萬元購入，持貨約11年，帳面獲利520萬元或兩成。

市場消息又指出，北角電氣道160號D1舖，面積約480方呎，以約1500萬元售出，呎價約3.1萬元，原業主2012年以2200萬元購入，帳面蝕約700萬元或32%。