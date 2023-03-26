飛揚2期售出344伙 1房戶沽清 瑜一1B期價單179伙售罄 1C期最快今開價

明報記者 甘潔瑩

由華懋及港鐵（0066）合作發展、樓花期約20個月的何文田站瑜一第1B期，昨日錄多組大手客入市，華懋銷售部總監封海倫表示，有3組買家各購4伙，其中2組屬關連人士，斥資逾1.3億元購入8伙，包括2伙三房單位及6伙兩房單位。據悉，該組買家需要支付樓價30%的辣稅，以成交金額計，稅款達3900萬元。

瑜一1C期涉214伙

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一第IB期尚餘最後4伙四房特色單位，將於今日推出招標，實用面積均為1234方呎。華懋昨晚已上載瑜一第1C期項目樓書，涉214伙，面積由423至1213方呎，由2房至4房連套房及儲物室間隔，關鍵日期為2025年5月。

飛揚2期售近九成 套現16億

另一邊廂，由長實（1113）及新地（0016）合作發展、昨日以「曬冷式」推售屯門青山公路飛揚2期，樓花期約21個月，推售400伙。項目在昨日早上進行抽籤揀樓，買家需要在早上9時30分到達紅磡置富都會商場報到，不少買家及地產代理一早到達，高峰時逾千人在商場，人潮除了逼爆置富都會商場外，人龍延至商場外的大橋，排至港鐵紅磡站外。

長實高級營業經理楊桂玲表示，賣樓程序十分暢順，昨日售出344伙，佔推售數目的86%，套現16億元，其中1房單位全數售罄，另有3組買家各購買2伙單位。

KOKO MARE首日超購逾6倍

此外，會德豐部署推售旗下藍田KOKO MARE，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目昨日正式對外開放及接受認購，全日約有3000參觀人次，首日收票逾700張，以首批價98伙計，超額認購逾6倍，當中半數屬KOKO ROSSO向隅客。

他續稱，視乎收票情况，最快今日加推近兩成單位應市，集中在第8座，部分屬海景戶，料有10%的加價空間，將在今周落實銷售安排，部署於本月底至下月初進行首輪銷售。

另受惠於新盤市場氣氛熾熱，其他新盤貨尾單位亦錄成交，中海外（0688）旗下啟德維港1號，昨日錄得一宗成交，為2A座18樓B室，實用766方呎，屬3房套房連工人房間隔，成交價2073.4萬元成交，呎價約27,068元。

[香港地產]