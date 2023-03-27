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瑜一1C均呎2.6萬 2房折實1216萬起 個別單位較1B加價5% 最快下月初開售

【明報專訊】美國加息0.25厘後，港銀未有跟隨加息，各大發展商加快推盤步伐，上周六「曬冷」以價單形式推售179伙、並即日沽清的華懋、港鐵（0066）何文田站瑜一1B期，昨日隨即公布1C期首張價單，折實均呎25,953元，較1B期首批折實均呎高約4.5%，而個別單位亦加價逾5%（見表）。發展商強調，今期屬原價加推，並於今日起收票，最快下月初開售。

明報記者 林尚民

華懋銷售總監封海倫表示，瑜一1C期屬原價加推，若以定價計，整批單位市值約15億元。今次推出的瑜一1C期，最細由2房起，不設1房間隔，故入場費較1B期高，1C期預計2025年5月落成（1B期為2024年11月），首張價單涉80伙，包括55伙2房及25伙3房戶，實用面積465至934方呎，定價1430.6萬至3040.4萬元，實呎25,706至35,957元，扣除最高15%即供折扣（建期折扣為12%）後，折實價1216.01萬至2584.34萬元，折實實呎21,850至30,563元，折實均呎25,953元。

資料顯示，1B期本月15日公布的首批50伙價單，折實均呎24,838元，即1C期首張價單較1B期首張價單均呎高約4.5%。

內地或外籍買家佔1B期逾三成

1C期與1B期價單比較，今張價單售價最平一伙為5B座2樓C室，實用面積465方呎，2房開放式廚房間隔，望東南內園景，定價1430.6萬元，折實價約1216萬元，折實實呎26,151元；而在1B期2號價單中，一個坐向、景觀相若、實用面積464方呎的2房開放式廚房3B座2樓C室，定價1352.9萬元，折實價約1150萬元，折實實呎24,784元，即今期推出之單位，個別較上一期呎價貴逾5%。至於今張價單中、實用面積576方呎的5A座10樓B室2房梗廚單位，向西北望忠孝街及配水庫遊樂場景觀，定價1760.2萬元，折實價1496.17萬元，折實實呎25,975元，折實呎價就與面積、坐向、景觀、間隔完全相同的1B期3A座10樓B室的25,959元相若。

封海倫補充，瑜一1B期已售出的179伙，套現約30億元。若以英文名字分析，約60伙買家由內地背景或外籍人士購買，佔比約33.5%，另有6伙買家以公司名義入市。若以買家地址分析，則有約2%買家報住地址位於內地。付款方式方面，則有74%買家選用建期付款、15%買家採即供付款，餘下買家則以360天付款。

KOKO MARE最快今日加推

另會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，藍田KOKO MARE暫收約1200票，較首張價單98伙超額逾11倍，最快今日加推逾一成單位，當中以8座為主，提供1及2房，包括海景戶，並有約一成加價空間。

[香港地產]

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