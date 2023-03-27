周末新盤市場沽553伙 7個月來最旺

值得一提，連同剛過去兩日，本月新盤成交宗數已逼近1980宗，較上月全月約900宗多出超過1倍，料本月全月成交量勢破2000宗，至少為去年8月後新高。另今年首季至今，市場已錄得共約3398宗一手買賣，比去年第4季約852宗多出約3倍。

本季3398宗成交 按季增3倍

過去兩日，除飛揚2期及瑜一1B期外，星星地產（1560）在港首個住宅發展、位於宏業西街的雨後，亦錄得5宗買賣，估計部分為飛揚2期向隅客。嘉里（0683）跑馬地轉租為賣的The Aster，本月累沽4伙2房戶，包括以交吉形式售出的實用面積619方呎28樓B室2房戶，成交價1998.7萬元，實呎32,289元。

另一方面，恒地近月重新啟動紅磡必嘉坊．迎匯銷售，早前公布2號價單，56伙折實均呎19,218元，較去年11月首批56伙低近一成，據悉項目至昨晚7時暫收約300票，超額逾4.3倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民昨出席「Baker Circle - Afternoon Tea」茶敘時表示，必嘉坊擁8個地盤之廣，當中長約170米、以紅磡南道至寶其利街一段的黃埔街，將成為日後整個項目步行街的主軸，將成為南九龍的精品消閒地標。

[香港地產]