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十大屋苑6成交 13周末以來再現單位數

【明報專訊】新盤搶客，加上業主叫價回升，十大屋苑周末交投大幅下挫。中原及美聯統計，十大屋苑周末兩日僅錄6宗成交，較上周同期少5宗或約四成半，零成交屋苑錄5個，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園，是連續13個周末錄雙位數後首個周末錄單位數成交量，並為14周新低。

按周交投大跌四成半 14周新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新盤銷情熾熱，二手交投明顯受壓，加上不少二手業主見新盤熱賣，叫價傾向進取，增加買家入市難度，料要待新盤向隅客回流二手交投才有起色。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，在一手搶客消耗大量購買力影響下，周末二手指標屋苑交投放緩可以理解，不過由於樓市信心增加，預計息口亦快見頂，二手業主叫價亦較堅挺，故二手樓價將繼續鞏固後續現升勢。

代理指新盤搶客 業主叫價回升

沙田第一城周末兩日僅錄1宗成交，交投淡靜。美聯分行助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城8座高層C室，實用面積327方呎，以553萬元易手，實呎16,911元，原業主於2017年以506萬元買入，帳面獲利47萬元或約9%。此外，中原分行首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園周末亦僅錄1宗成交，位於C座中層4室，實用面積594方呎，3房間隔，以908萬元易手，實呎15,286元。原業主1991年238萬元購入，持貨約32年，帳面獲利670萬元或2.8倍。據悉，單位為遺產貨，故做價低於市價水平，而屋苑本月至今暫錄約12宗成交。

第一城周末僅1宗成交 2房553萬易手

另外，荔枝角老牌屋苑美孚新邨周末亦錄成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨2期吉利徑2號極高層A室，實用面積475方呎，原則為1房內園景，以528萬元成交，實呎11,116元。原業主2014年8月440萬元購入，持貨近9年，帳面賺88萬或兩成。

[香港地產]

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