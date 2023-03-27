朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬

【明報專訊】雖然近期二手樓價低位大幅反彈，但市場仍有業主因移民而不惜蝕讓沽貨離場。中原地產分行經理馮兆永表示，大埔白石角朗濤6B座低層B室，實用面積1048方呎，3房1套間隔，望內園景，由於業主移民，日前議價後以1600萬元易手，實呎15,267元。馮補充，買家為同區換樓客，原業主2019年以1653萬元購入單位，持貨約4年，因趕移民不惜蝕讓，帳面蝕讓約53萬元，若連使費計料實蝕約133萬元或8%。
美聯分行營業經理吳啟明表示，鄰近港鐵奧運站的浪澄灣，位於3座高層F室，實用面積548方呎，2房間隔，以1060萬元易手，實呎19,343元，參考大型銀行網上估價，該2房成交價較估價低約12%。不過由於原業主2014年12月765萬元購入，持貨約8年，帳面仍獲利295萬元或38%。
以往二手交投淡靜的旺角百利達廣場，剛錄長情業主沽貨勁賺個案。中原地產分行經理蘇俊賢表示，百利達廣場中層G室，實用面積454方呎，2房間隔，望市景，最初開價780萬元，議價後以738萬元易手，實呎16,256元。
百利達廣場2房738萬沽 19年升2.6倍
蘇又指出，買家為用家，原業主2004年4月205萬元購入，持貨快將19年，帳面獲利533萬元，單位期內升值約2.6倍。