朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬

浪澄灣2房1060萬沽 低估價逾一成

美聯分行營業經理吳啟明表示，鄰近港鐵奧運站的浪澄灣，位於3座高層F室，實用面積548方呎，2房間隔，以1060萬元易手，實呎19,343元，參考大型銀行網上估價，該2房成交價較估價低約12%。不過由於原業主2014年12月765萬元購入，持貨約8年，帳面仍獲利295萬元或38%。

以往二手交投淡靜的旺角百利達廣場，剛錄長情業主沽貨勁賺個案。中原地產分行經理蘇俊賢表示，百利達廣場中層G室，實用面積454方呎，2房間隔，望市景，最初開價780萬元，議價後以738萬元易手，實呎16,256元。

百利達廣場2房738萬沽 19年升2.6倍

蘇又指出，買家為用家，原業主2004年4月205萬元購入，持貨快將19年，帳面獲利533萬元，單位期內升值約2.6倍。

[香港地產]