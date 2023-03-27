黃竹坑偉華匯招租 每呎30元起

獲委託為獨家租務代理及物業管理的仲量聯行香港商業部業主代表業務主管嚴威程（小圖）表示，上述物業位於黃竹坑香葉道36號，現命名為偉華匯（Viva Place，簡稱ViP），項目設27層商廈，涉及約30萬方呎寫字樓樓面，每層面積約10,749至11,963方呎，實用率約81%，為同區罕有單層大樓面商廈，其中1、2樓為連平台單位。他表示，該廈原定今年中招租，但通關後見近期市况持續好轉，故決定提早於本月招租，目標呎租約30至36元，與同區商廈放租價相若。

與港島南岸商場落成時間相若

配套方面，項目設有三層共約160個車位，全部均有充電設置，另有18個電單車位，物業16樓及頂層均設空中花園供大廈租戶使用，而雖然物業為全商廈物業，不設零售用途，惟大堂亦將設有咖啡店，嚴威程又稱，物業將於今年第四季落成，即與港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸逾50萬方呎大型商場落成時間相若，而偉華匯步行至港鐵站只需約3分鐘，相信屆時港島南岸將有足夠食肆等配套，供偉華匯商戶使用。

偉華置業執行董事蔡敬業補充，偉華匯設有各項高端商業服務設施及綠化空間，亦緊密連接中環及金鐘核心商業區，室內格局規劃完善，便利大企業員工互相交流協作，是鄰近租戶及其他地區商家理想的辦公室之選。至於通關後的商廈市况，嚴威程指出，雖然整體商廈租務成交量未有大幅反彈，但的確有個別新公司計劃進駐，而中資公司查詢亦較通關前活躍，部分本港公司亦有擴充計劃，相信今年中左右，商廈租務交投將會回升，預計今年整體商廈租金將會平穩或有約5%升幅。

[香港地產]