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Bal Residence主打一房迎年輕客群

【明報專訊】本港和內地全面通關，樓市氣氛漸趨活躍，多個新盤浪接浪登場。麗展（0488）和市建局合作發展的觀塘恒安街Bal Residence，挾樓市回勇、政府下調千萬元以下物業首置印花稅的時機登場，項目超過九成單位屬1房單位，瞄準單身貴族及小家庭客群。項目距港鐵站、區內指標商場apm均不遠，對外交通和起居購物相當便利。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 李紹昌

屬單幢物業的Bal Residence，位於觀塘恒安街18號，關鍵日期為2024年3月，樓花期長約1年，是自2018年底推出凱滙後，觀塘市中心4年來，首個登場的全新樓盤。該盤本月中開售後，至今暫僅錄零星成交。

鄰近港鐵站apm 起居方便

項目提供156伙，戶型涵蓋1房至3房，標準分層1房單位佔146伙，實用面積338方呎至349方呎；2房單位設於27樓及28樓，有4伙，實用面積全為489方呎；至於3房單位只有2伙，實用792至793方呎，屬頂層連天台特色單位；連同位於3樓的4伙大平台1房戶，項目共有6伙特色戶。

麗展日前已公布Bal Residence首批56伙的開價，單位實用面積338至349方呎、全屬1房戶，提供最高11.75%直減折扣，折實價580.69萬至776.87萬元，整批折實均呎19554元，正好受惠於近日下調印花稅的新政。Bal Residence以1房單位佔絕大多數，發展商是次展出兩個1房交樓標準示範單位。

開放式廚房不設明火煮食

其中以18樓F室為藍本的示範單位，實用面積349方呎，屬項目最大1房戶。樓書資料顯示，項目所有1房戶均採開放式廚房設計，不設明火煮食；從示範單位中可見，廚房配備齊全的煮食電器，包括嵌入式平面爐、微波烤焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機等，廚櫃旁附送高身入牆儲物櫃，可作鞋櫃及擺放日用品。不過，上述F室客飯廳，開則呈曲尺形，加上連接露台的玻璃門屬掩門式，住戶或需花多點心思考慮家俬擺位，以遷就有關設計。

至於以18樓E室為藍本的示範單位，實用面積340方呎，同屬1房戶，雖然較F室略細，但客飯廳開則方正，構思家俬擺位時，相信較為簡單。值得一提是，項目全數1房單位的浴室都納入睡房內，形成套廁格局；另所有單位的露台和工作平台，均已合併，面積為38方呎，空間感更實用，除可晾曬衣服外，還可擺放戶外用品。

會所引進智能健身設備

會所方面，設有宴會廳、健身室等常見設施。由於目標客源以年輕住戶為主，屋苑加入新式健身設備，包括智能健身設備Reax Boxe 360，此設施可供住戶作拳擊訓練之用。另外，會所提供寵物玩樂的寵物樂園，迎合年輕「毛孩家庭」需要。除會所外，屋苑基座亦設有小型商場，為住戶生活提供便利。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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