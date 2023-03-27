盤源大減 鯉景灣本月價量齊跌

明報記者 歐陽慧恩

貼市價筍盤經過多月被市場消化後，業主叫價已大幅回升，部分買家未敢貿然追價入市，令二手交投急跌。美聯高級區域經理佘錦驊表示，鯉景灣最新成交單位為怡茵閣低層D室，實用面積539方呎，2房間隔，由於樓層較低，景觀以前方學校和樓景為主，故以766萬元低市價成交，實呎14212元。原業主2007年259萬元購入，帳面獲利約507萬元或近2倍。

威利閣4房8380萬破頂

老牌豪宅近月亦屢錄多宗二手成交。中原高級資深分區聯席董事黃健忠表示，樓齡約43年的東半山司徒拔道威利閣中層B室，實用面積2344方呎，4房1套房間隔，享開揚市景及海景，以8380萬元易手，實呎35751元。原業主2000年以2060萬元買入，持貨約23年，帳面升6320萬元或約3.1倍。翻查資料，連同是次成交，屋苑過去十年僅錄3宗成交，而是次成交價更創屋苑新高。

中原分區營業經理趙國華稱，大圍壹號雲頂2座高層A室及B室，以3930萬元連2個車位易手，A室實用面積1164方呎、B室實用面積1165方呎，同屬原則3房2套連士多房及工人套房間隔，單位已打通，現平均實呎16874元，為屋苑自2019年4月後最高成交價個案。原業主2009年1245萬元購入A室及以1235萬元購入B室，其後再以合共約150萬元購入2個車位，總購入價為約2630萬元，現帳面賺1300萬元或49%。

壹號雲頂相連戶3930萬沽 4年新高

中原地產副分區營業經理吳國豪表示，紅磡海逸豪園9座中層C室，實用面積561方呎，2房間隔，享海景，以1138萬元成交，實呎20285元，因屬罕有放盤，買家連追三口價買入。原業主2010年以560萬元購入，因移民而沽貨，帳面獲利578萬元或逾1倍。

另區內代理稱，沙田翠湖花園A座中層3室，實用面積1112方呎，3房1套間隔，享城門河景，以1580萬元連車位易手，實呎14209元，追平屋苑最高成交價紀錄。原業主2009年以590萬元連車位購入，帳面獲利990萬元或約1.7倍。屋苑過去曾有2個單位以1580萬元易手，均屬同類1112方呎3房1套間隔河景戶。

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