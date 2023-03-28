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太平協和上水地遭接管人標售

【明報專訊】近年市場有不少發展商因財困，或被接管人放售旗下物業，其中原由太平協和持有的上水邁爾豪園旁一籃子地皮，目前已被接管，並被接管人推出市場招標，意向價約1億元，並於今年6月19日截標。

第一太平戴維斯表示，上述地皮為丈量約份第100約地段第1583、1584號的部分分段及餘段，位處粉錦公路328號邁爾豪園旁邊，佔地約56,119方呎，現劃為「住宅（丙類）3」地皮，建築物不得超過3層，最高建築高度為9.5米，以地積比0.4計，可重建樓面約22,447方呎。

萬科牛頭角舊樓批強拍

事實上，太平協和近年先後有多個項目被接管，如鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，去年中曾推出招標，2021年初申請換地，佔地達91,838方呎，最高或可建約40萬方呎的零售、餐飲、酒店及辦公室，市值料約40億元。此外，荃灣協和廣場地庫1樓、地下至4樓一籃子舖位連91個車位，總樓面約16.35萬方呎，同於去年推出，最終由亞證地產（0271）等以10億元購入。

另土地審裁處資料顯示，萬科（香港）牛頭角定富街45至47號、49至51號、53至63號3幢舊樓獲批強拍，底價4.525億元，較2021年申請時底價3.59億元高出26%，物業佔地7595方呎，坐落於住宅（甲類）用地，若重建為商住物業，可建樓面約6.84萬方呎，每方呎樓面地價約6615元。此外，玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士，繼上月以2400萬元購入青衣偉力工業中心A座低層16至19室後，本月再以3400萬元購入同層13至15室，面積9032方呎，呎價3764元，即不足1個月以合共5800萬元購入該廈共15,127方呎樓面。

[香港地產]

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