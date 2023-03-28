通關帶動 商舖首季成交額升67%

第三期消費券有利核心舖租售，美聯旺舖董事梁國文表示，首季舖市共錄62.3億元成交額，其中9宗成交逾億元，成交額按季急升66.7%，成交宗數錄254宗，較上季微跌1宗，反映投資者趁低吸納，看好零售市道復蘇，而消費券與通關效益即將會反映在商舖租價及售價上，料今年核心和民生區的商舖租售價均有望由谷底反彈15%至25%，中低檔零售和民生類行業，如飲食、化妝品、超市等，料帶來刺激作用。

工廈交投轉活，美聯工商董事陳偉志表示，整體成交量穩步向好，首季工廈成交錄410宗，按季上升6.8%，交投主要集中在中細價盤，300萬元以下的成交宗數為126宗，佔36%，而300萬元以上至500萬元以下的成交宗數為122宗，佔35%。

商廈首季成交額跌近四成

通關卻暫未有大幅刺激商廈市場，首季商廈成交量錄166宗，按季反彈10.7%，而成交金額則錄37.9%的跌幅，總成交額46.79億元。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥預料，今年商廈成交量可望上升至1100宗，較去年全年反彈約四成，估計全年整體甲廈售價及租金可錄5%升幅。

[香港地產]