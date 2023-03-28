北角半山本月12宗逾2000萬成交

凱樂苑未補價實呎1.44萬破頂

此外，市場重現居屋王，市場消息指，長沙灣凱樂苑本月錄約8宗未補價成交，其中E座極高層18室，實用面積391方呎，2房間隔，屬鳳凰樓層戶（即頂層對落一層），以563萬元未補價易手，實呎14,399元。原業主2019年3月283.68萬元向房委會一手購入，持貨約4年，帳面獲利279.32萬元或近1倍。

據悉，屋苑對上一個呎價紀錄，為去年4月B座高層4室1房戶，實用面積382方呎，以550萬未補價成交，實呎14,398元。原業主持貨兩年半，連辣稅計仍賺逾200萬元。

沙中兩房鬆綁貨3年實蝕18萬

雖然樓價回升，但仍錄額印鬆綁沽貨蝕讓個案。中原分區營業經理杜文俊表示，沙田中心錄本月首宗成交，位於海寧大廈低層F室，實用面積297方呎2房戶，望河景，以525萬元沽出，實呎17,677元。買家為上車客，原業主2020年515萬元購入，持貨3年，帳面獲利10萬元，物業升值約1.9%，連使費計料實蝕18萬元或2.4%。

內地專才2.5萬租萬景峰3房戶

另外，再有內地專才來港租樓自住，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，其中放盤一天即被承租的荃灣指標屋苑之一的萬景峰，位於3座高層B室，實用面積668方呎，3房1套間隔，附基本家俬連裝修，以2.5萬元租出，實用呎租37.4元。租客為從事建築工程的內地專才，原在外區租樓，因公司遷入荃灣，故即睇即承租。業主2011年5月756萬購入，租金回報約3.9厘。

[香港地產]