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CENTRAL PEAK 2期洋房售4億破頂

【明報專訊】綜合市場資訊，3月至今整體一手成交直撲2000宗，多個市區項目均不乏大額成交；新地（0016）東半山CENTRAL PEAK第2期，新售出Altus Link洋房6號，成交價4.096億元，以洋房實用面積4016方呎計（4房間隔，連花園、天台及前庭），實呎10.2萬元，成交價創項目新高，亦為項目15個月以來首錄一手成交。可留意是，項目2021年12月售出實用面積3723方呎的Bliss Link洋房1號，成交價3.868億元，實呎10.38萬元，呎價創東半山屋苑式洋房新高。

瑜一1B期4房實呎4.2萬新高

至於焦點新盤，華懋何文田站瑜一第IB期，上周首輪銷售179伙清袋後，透過招標售出第3A座29樓B室，實用面積1234方呎4房連天台特色戶，成交價5180萬元，實呎4.19萬元，創項目成交價、呎價新高。建灝啟德天寰透過招標沽出2伙，屬天海匯第1座39樓B室、第2座39樓B室，實用面積959及983方呎，同屬3房間隔，成交價分別為2702.9萬元、2777.3萬元，實呎均逾2.8萬元。

雖然市况暢旺，但麗展（0488）和市建局合作的觀塘Bal Residence，早前首輪銷售僅售3伙後，昨更新價單，將27伙價錢調減5%至9%，維持最高11.75%直減折扣。麗展高級副總裁潘銳民表示，Bal Residence已進入拆棚階段，有望短期領取入伙紙，本周五先發售18伙。

另上周以折實均呎1.83萬元首推98伙的會德豐藍田KOKO MARE，加推價單2號涉65伙，實用面積334至520方呎，屬1房及2房戶，維持最高12%折扣，折實價624.4萬元起，折實均呎18,963元。項目過去3日累收逾1500張入票，以兩張價單共163伙計（折實價593.7萬至993.1萬元，折實均呎18,583元），超額8倍，料今日公布銷售安排。

KOKO MARE加推 均呎1.9萬

此外，恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯，敲定周五新一輪銷售84伙，涵蓋15伙開放式戶、69伙1房戶，實用面積214至374方呎，整批折實均呎1.94萬元，折實價399.7萬元起，以收逾400票計超額4倍。

[香港地產]

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