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美聯黃建業料今年樓價升一成 豪宅跑贏

【明報專訊】本港與內地全面通關後，樓市氣氛轉旺，更吸引「新香港人」入市之際，美聯集團主席黃建業（圖）認為，近日樓市成交活躍，估計全年「價量齊彈」，特別看好豪宅新盤的銷售表現跑贏大市，預測全年樓價升10%。

美國個別銀行倒閉 對樓市影響微

黃建業認為，本港經濟於去年12月已見底，樓市亦緊隨其後，今年1月開始「價量齊升」，惟市場其後出現變化，股市先亢奮後回軟，3月乍現的美國個別銀行倒閉危機，雖然衝擊投資者對金融市場的信心，但是樓市受到的影響相對較輕微，於眾投資板塊中「脫穎而出」，交投更是愈升愈有。

事實上，去年12月，本港住宅物業成交量共錄約3500多宗，至今年1月升至逾4600宗，估計2月、3月每月平均錄逾6000宗，較去年年底回升高達七成，更是自2021年7月之後，首度重返6000宗以上水平，預計香港首季住宅成交量可按年升七成。

3月新盤成交有望創28個月新高

另可留意的是，上周六（25日）整體新盤成交量錄逾540宗，創自去年8月以來單日新高，估計整個3月新盤成交量，最終有力挑戰2200宗，屆時將創自2020年11月後（約2650宗）28個月來新高。

料今年一手成交升75%至1.6萬宗

黃續稱，香港多項重要經濟數據已見反彈，息口升幅有減慢跡象，已經掃平樓市持續升溫的最後障礙，預計今年一手成交將按年急升約七成半，達至1.6萬宗水平；二手成交按年升約三成半，有望達至5萬宗水平。

他補充，新香港人對香港的前景具信心，今年截至3月27日，市場共錄約100宗逾5000萬元一手豪宅成交，已達去年全年錄得的115宗約87%。他預計全年整體樓價可升約10%，而最受新香港人青睞的豪宅，可跑贏大市，估計全年逾5000萬元新盤成交可達350宗。

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