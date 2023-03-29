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嘉峯匯特色戶租7.2萬 屋苑新高

【明報專訊】受本港和內地全面通關、經濟復常等消息帶動，私宅市場近日頻錄大額租賃成交，其中東九龍啟德區，有屋苑錄得破紀錄新高月租。代理消息指出，嘉峯匯第2A座頂層單位，實用面積1206方呎4房1套戶、連734方呎平台及892方呎天台，業主原叫租8.5萬元，議價後減價1.3萬元或15%，以約7.2萬元租出，創屋苑月租新高，實呎租金約60元則屬屋苑近4年高位。

呎租近60元 見4年高位

區內代理表示，嘉峯匯另一個低座特色戶，2019年曾以實呎租金約60元租出。至於上述新獲承租單位，業主去年6月以4830.03萬元連車位購入，呎價逾4萬元，一度刷新當時屋苑呎價紀錄；據悉，車位早前已以月租7000元租出，連同現時單位租金計，業主享約2厘租金回報率。

新界屋苑方面，馬鞍山半新盤星漣海，錄得今年迄今最大額租務成交。中原副分區營業經理徐家倫表示，屋苑第3A座高層A室，實用面積1622方呎、屬4房雙套間隔、可望海景，業主原開價約5.8萬元，議價後以4.9萬元租出，減價9000元或約16%，實呎租金逾30元，新租客為外區家庭客。上述星漣海業主，2017年以約2588萬元購入單位，享約2.3厘租金回報率。

水藍．天岸銀主盤獲搶高2%售出

至於二手成交，以較低價放售的銀主盤，獲新買家追價承接。市場消息指出，東涌水藍．天岸第7座低層連平台特色戶，實用面積749方呎連161方呎平台、屬3房1套間隔、享海景，早前淪為銀主盤，銀主月初以1030萬元放盤，因獲多組買家洽購，改以招標推售，終以1050.38萬元售出，較原開價高逾20萬元或約2%、實呎14,024元。

據悉，原業主早於2011年以730萬元購入，物業於12年間，帳面升值320.38萬元或約44%。

Parkside 3房呎售逾2萬 今年首見

受新盤搶客影響，將軍澳區本月至今，連居屋暫錄約252宗二手成交，較上月全月約370宗減少約三成。中原高級分區營業董事柯勇表示，The Parkside第3座高層D室，實用面積705方呎3房連套房間隔，新近以1428萬元易手，實呎20,255元，為屋苑今年首宗呎價逾2萬元二手成交。原業主2014年978萬元一手購入，持貨逾8年，帳面賺450萬元或46%。

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