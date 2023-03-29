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投資者陳宗武2800萬購山東街舖

【明報專訊】復常效應下，商舖買賣持續活躍，投資者伺機物色商舖投資。資料顯示，旺角山東街67至69A號忠信大廈地下67B號舖，位置上鄰近金雞廣場、並靠近麥花臣遊樂場，面積約700方呎，在本月中以2800萬元易手，呎價4萬元，登記買家為潤京有限公司，註冊董事為資深投資者陳宗武。

據悉，上述舖位原業主早於1994年8月以500萬元買入，持貨約29年，現帳面大幅升值2300萬元或4.6倍。

近金雞廣場 原業主29年帳賺近五倍

翻查資料，本港爆疫後，陳宗武活躍於商舖市場買賣，曾於2021年先後購入沙田大圍村南道相連舖位、油麻地窩打老道榮德大廈11A及A1號地舖，面積分別1000及500方呎，成交價分別4300萬及1800萬元，購入兩個商舖不足一年，分別以5200萬及2180萬元沽出，短炒獲利900萬及380萬元離場，賺幅均逾兩成。

和宜合道舖1760萬沽 41年升值12倍

另市場消息指，葵涌和宜合道58至64A號恭誠樓地下B號舖，面積約1500方呎，最新以1760萬元易手，呎價1.17萬元。上述舖位早前由快餐店食口福租用，屬當區老店之一，提供逾150款快餐食物，如人氣食品漢堡包配炸薯條、碟頭飯等，商舖在此舖經營逾50年；食口福老闆去年底宣布退休，商舖今年1月18日結業。至於商舖原業主，早於1981年12月以139萬元購入，持貨逾41年，帳面獲利1621萬元或近12倍。

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