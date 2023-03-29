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去年本港甲廈淨吸納量逾25萬呎

【明報專訊】本港商廈市場，自去年開始受全球多國逐步放寬防疫的措施帶動，去年下半年起錄得多宗大額租賃成交，及至今年首季，本港在正式通關及解除防疫措施等利好因素下，經濟漸見反彈；戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，去年本港甲級商廈市場全年淨吸納量超過25萬方呎，較2020年至2021年明顯改善。

然而，在經歷疫情影響，及科技發展等因素下，全球不少企業已漸適應員工在家遙距工作及進行視像會議，對寫字樓的需求有所改變；鄧以美國為例，當地部分商廈，現時的出租率只有疫情前的40%至60%，香港商廈現時的出租率相對之下已屬理想。

戴德梁行料今年商廈租金回落逾2%

不過，由於部分利好消息對市場的影響力仍需時間觀察，加上今年將有多個大型商廈落成，單計港島中環、金鐘地區已有2個甲廈重建項目，包括恒地（0012）旗下的The Henderson，總樓面面積約46.5萬方呎，及長實（1113）旗下的長江集團中心二期，總樓面面積達55萬方呎。

另東九龍啟德區，今年至2024年將有不少大型商廈陸續落成，包括南豐旗下商業地標項目AIRSIDE，該廈單計寫字樓樓面已約120萬方呎，加上過去3年市場所累積的空置樓面，料大量供應仍為租金走勢帶來若干壓力；戴德梁行將維持去年預測，料今年本港整體商廈租金仍將回落2%至4%。

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