moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑜一1C再「曬冷」 周日開售210伙

【明報專訊】首季將完結，多個新盤密鑼緊鼓部署下月開售。繼會德豐藍田KOKO MARE，敲定周六首輪開售138伙後，另一焦點新盤、華懋與港鐵（0066）合作的何文田瑜一第IC期，亦定於周日（4月2日）首輪銷售兩張價單全部210伙；換言之，上述兩個市區新盤，於4月首個周末合共推售348伙。

4月首周末兩盤賣348伙

瑜一1B期於上周六以價單形式開售的179伙即日沽清。華懋銷售總監封海倫稱，瑜一第IC期最新加推130伙，涉87伙2房戶、43伙3房戶，實用423至934方呎，維持最高15%折扣，折實價1218.4萬至2977.04萬元，折實呎價2.62萬至3.5萬元；至於周日首輪發售210伙，折實價1216萬至2977.04萬元，暫收逾4000票計超額18倍。銷售安排顯示，A1組大手客最少須買2伙、最多購4伙；A2組大手客最少須購1伙、最多購3伙；B組散戶最多購2伙，截止認購登記為4月1日。至於周六開售138伙的KOKO MARE，過去5日累收約2000票，超額13倍。另恒地（0012）明天發售84伙的紅磡的必嘉坊‧迎匯，過去5日累收逾620票，超額6倍。

新盤成交方面，嘉里（0683）九龍半山龍駒道豪宅緹山，全盤45伙沽清，昨售出最後一伙，為第2座1樓B室，實用1683方呎3房3套間隔，連車位成交價6788萬元、實呎4.03萬元；緹山全盤沽清吸金逾68億元。新地（0016）拆售旗下早於1991年落成的中半山帝景園，部分之前用作收租的第2座單位，市場消息指新沽出1伙，為第2座24樓B室，實用1794方呎，4房間隔，成交價約9000萬元、實呎逾5萬元。

另外，中海外（0688）旗下啟德跑道區新盤維港‧雙鑽，獲批預售樓花，擬短期登場；項目提供702伙，預計2025年首季落成。恒地及新世界（0017）等合作的跑道區承豐道22號（涉566伙），今日則公布命名。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款