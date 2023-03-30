葉創成：謝偉俊：二選一發展 北都勝交椅洲

政府正就交椅洲填海計劃諮詢公眾，同時亦大力推展北部都會區發展，行政會議召集人葉劉淑儀早前於《明報》的訪問中表示，以目前政府財政情况，能否同時推進兩項大型計劃仍未可知。她認為北都具有重大策略意義，可以協助打破一國兩制內存的發展矛盾，與鄰近地區互補不足，發揮協同效應；在資源有限的前提下，北都發展應先於交椅洲填海。

特首李家超周二（28日）出席行政會議前回應，本港發展需要土地，既要照顧居住需要，港人應該可「住大啲，比其他地方住得更好」，亦需要照顧競爭力，有足夠土地才能夠發展經濟及商業需要，而多年來土地限制正正成為本港競爭力的瓶頸，由於兩個項目均在《施政報告》提及，強調兩者都要做，發展局正進行諮詢，會充分考慮各界意見。

就李家超與葉劉淑儀對交椅洲填海計劃有不同看法，謝偉俊在專訪中指出，他認為葉太的意見相當有影響力：「第一，葉太在1月建議加博彩稅後，2月財政預算案便出台相關政策，可見她的江湖地位；第二，我覺得葉太很有經驗，今次亦是掌握到最新情况才就交椅洲填海計劃發表意見。」

政府預計土地收益超過總工程造價

根據政府就交椅洲填海計劃公眾諮詢網站（www.centralwaters.hk/tc）內的報告，就建造成本方面，按2018年9月價格推算的5000億元，純以土木工程相關指數調整，2022年第二季的項目總工程造價粗略推算約為5800億元。目前政府財政儲備已跌至約8000億元，記者關心把當中逾七成投資單一項目的風險，謝偉俊表示，雖然基本法要求政府量入為出，但他認為，不應該因為擔心財政儲備下跌，應該做的項目也不做，關鍵是要去分析交椅洲填海計劃是否值得去做。

上述報告又提到：「鑑於近期樓市及土地價格有所調整，為審慎起見，我們根據了最新的資料及發展參數，為經濟效益評估作了情景測試。就土地收益方面，參考了至2022年11月的土地和物業成交價格，再引入較保守的市况假設，估計約7500億元」。由於預期7500億元的土地收益，高於粗略推算5800億元的總工程造價，該計劃看來是有利可圖，值得推進。

近月成交地價低預期 屬紅色警號

不過，值得注意的是，上述報告參考的是至去年11月的土地和物業成交價格，而在此後，長實（1113）去年12月以87.03億元中標啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤，每方呎樓面地價低見6138元，不僅較市場估值下限8000元低逾兩成，更重返約8年半前價位；而新地（0016）本月初以47.29億元中標旺角洗衣街商業地，以可建樓面逾152萬方呎計，每呎樓面地價3103元奪標，不但較截標前市場估值下限56.4億元、每呎樓面地價約3700元低16%，更較一年前地皮進入本年度賣地計劃時最高估值228億元、每呎樓面地價1.5萬元大跌八成。換言之，參考過去4個月最新土地成交價格後，上述報告會否高估7500億元的預期土地收益值得關注。

2022年《施政報告》指出交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，提升香港作為金融、商業和貿易中心的競爭力，並將交椅洲人工島部分土地（1000公頃當中約300公頃）納入未來10年全港3280公頃可供發展土地預測。而交椅洲填海計劃報告則提到，1000公頃土地用途當中，經濟用途佔10%（見圖），第三個核心商業區（CBD）佔地共約100公頃，當中包括商業、住宅、文化康樂、休憩及與出行相關等不同用途。

籲引入商界外資投資 減少出錯機率

謝偉俊認為，本港過去3年新冠疫情期間寫字樓需求大跌，即使現時已走出疫情，但隨着網上、智能做生意的方式愈來愈普及，工作模式上是否需要這麼多寫字樓實屬疑問，而目前各區寫字樓空置率普遍高企於雙位數以上，在此情况下，是否仍需要在交椅洲人工島興建第三個CBD可以商榷：「我哋見到旺角洗衣街商業地樓面呎價跌至3103元，這是一個紅色警號，寫字樓的需要是否仍然這麼大呢？該項目由新地投得，其他財團亦都識計數，它們都唔願意去投信心一票的話，大家都要更加小心」。他續說，假如本港真的需要發展第三個CBD的話，也要借鑑目前第二個CBD——東九龍的失敗發展經驗，避免出現寫字樓空置率高企的情况。

綜合上述分析，謝偉俊表示，假如在發展北都及交椅洲填海二選一的話，他會選擇北都：「北都比較接近深圳，有利港深合作發展高科技」。他續說，若政府決定同時推進北都及交椅洲填海的話，他認為應該引入本港及海外商界投資，亦研究民間參與的可能性，減少規劃出錯的機率：「如果商界都認為是可行、願意投資的話，交椅洲填海便更加值得去做，因為他們更加識做生意、更加識計數」。

研究報告明年底完成 再定下一步

土木工程拓展署和規劃署於2021年6月開展中部水域人工島研究，主要包括為交椅洲人工島進行規劃及工程研究，以及就連接人工島的策略性道路和鐵路進行技術可行性研究，有關研究預計於2024年底完成，外界普遍估計，此前政府不會再就此向立法會申請撥款推進該項目。謝偉俊則相信，在今年立法會會期內，出現相關議程的機率不大，料政府亦會慎重處理：「或者它會等研究報告出來之後再決定下一步怎樣做」。

明報記者 葉創成

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