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天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推

【明報專訊】即將踏入4月，東九龍啟德跑道區將成為新一輪新盤戰主戰場。繼中海外（0688）獨資發展、已獲批預售的維港‧雙鑽，預告短期推售之際，同區由恒地（0012）與中海外、華懋、帝國、新世界（0017）及會德豐合作，以享維港海景為賣點的天瀧，亦已獲批預售，擬復活節長假後正式登場；而項目提供的566伙，估計約70%將採招標形式發售。

明報記者 歐陽慧恩、林可為

值得留意，除維港‧雙鑽、天瀧，嘉華（0173）與中海外、會德豐合作的另一跑道區新盤啟德海灣1、涉及1017伙，同樣亦擬下季登場，意味跑道區稍後有機會出現3個新盤互相對撼的局面，3盤共涉2285伙。至於昨日最新公布命名的天瀧，由恒地負責管理及銷售。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目已獲批預售，由7幢高座、1幢低座大樓組成，共提供566伙，戶型涵蓋1房至4房，單位實用面積介乎351至1942方呎，但不設2房戶。

恒地韓家輝：首推主打3及4房大戶

天瀧內園單位主要屬1房、3房戶，其中1房戶實用面積約351方呎、涉160伙，佔項目單位總數約28%；3房戶實用面積約635方呎、涉27伙，佔約5% 。至於臨海單位主要屬3房、4房，3房戶實用836至1117方呎、涉165伙，佔約29%；4房戶實用1173至1428方呎、涉208伙、佔約37%。另天瀧設有6伙特色戶，實用面積介乎900至1942方呎、連180至425方呎平台，佔約1%。韓家輝透露，天瀧向維港海景大單位，擬以招標形式出售，估計涉全盤約7成單位，首推單位亦將以向海景的3、4房大戶為主。至於項目網站稍後將開啟，預計復活節長假後、即4月中正式展開銷售，並將設2個示範單位，分別為3房及4房戶。

2019年126億中標 每呎地價1.96萬

中海外地產董事總經理游偉光表示，天瀧位置理想，觀乎近月樓市表現，相信買家信心已回歸，料本港樓市可健康發展。天瀧所處的承豐道22號地皮，由上述6間發展商，於2019年5月，聯手以125.9億元投得，以項目可建總樓面逾64.11萬方呎計，每呎樓面地價逾1.96萬元，屬啟德跑道區住宅地價新高紀錄。

另綜合市場資訊，3月至今整體一手成交錄約2030宗，當中新地（0016）旗下已屆現樓的沙田九肚雲端，3月錄得2宗一手成交，包括最新透過招標，以4681.4萬元售出Apex第3座地下及1樓複式B室，實用面積1704方呎，4房間隔另連花園，實呎27,473元，買家成交期為180日。

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