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粉嶺坪輋申建1.4萬伙 規模媲美嘉湖 涉182萬呎農地及綠化帶 擬建35幢住宅

【明報專訊】北部都會區概念帶動下，發展商加速改劃區內土地用途作為住宅發展；有財團就粉嶺坪輋一幅面積逾180萬方呎的農地及綠化地帶，申請改劃「住宅（甲類）」，計劃興建逾1.43萬個住宅單位、另設200個安老院舍牀位，總樓面725.96萬方呎，發展規模媲美天水圍指標屋苑、單位總數逾1.5萬伙的嘉湖山莊。

明報記者 甘潔瑩

上述改劃申請由漢成發展有限公司提出，公司董事為雷耀輝（LUI YIU FAI）及黃國垣（WONG KWOK WUN），二人均為律師，其中雷耀輝過去曾協助新地（0016）處理位處元朗洪水橋、屯門藍地一帶的農地，故不排除申請與新地有關。

申請公司董事曾助新地處理農地

據城規會文件顯示，上述申請地點粉嶺坪輋丈量約份第77約、及第84約多個地段和毗連政府土地，地盤面積約182萬方呎，當中包括22.96萬方呎政府土地，位於下山雞乙村的南面，位置偏離港鐵粉嶺站及粉嶺市中心，地處打鼓嶺以南。

申請人以地積比4.31倍發展，擬興建35幢30層至42層高住宅大廈，建築物高度為不多於主水平基準以上179米，擬提供14,325伙、涉約693.89萬方呎。另項目亦設3座不多於4層高非住宅建築物，將作零售、社福設施及學校等用途，涉面積約32.08萬方呎，即整個項目的總樓面達725.96萬方呎。

位置偏離粉嶺市中心和港鐵站

項目將分期發展，首階段發展屬地盤東面，先興建6座住宅大廈，另設2.37萬方呎有蓋交通停車處、3.23萬方呎商業樓面，以應付社區居民的日常生活需要，同時設長者鄰舍中心，涉約7180方呎。至於剩餘發展期數處地盤西面，涉29座住宅大廈，發展項目包括7.1萬方呎有蓋交通停車處、19.38萬方呎商業樓面。

項目包括零售社福設施學校

項目亦設多項社福設施，包括200個宿位的安老院舍、2間長者日間護理中心、一個幼兒中心，另亦預留兩幅用地作興建學校。

申請人稱，擬議改劃申請符合國家、區域和策略層面的規劃和發展方向，亦能捉緊與大灣區城市日益增長的經濟互動，和北部都會區的長遠發展所帶來的機遇，同時亦可緩解住房短缺問題，促進城郊地區轉型。

翻查資料，北都大計自2021年10月公布後，區內不少新盤亦推售，較鄰近上述申請地點的大型新盤，為恒地（0012）粉嶺北馬適路ONE INNOVALE系列，近期一手成交呎價約1.4萬至1.6萬元。

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