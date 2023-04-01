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首季新盤成交3530宗 按季升3倍

【明報專訊】本港和內地全面通關、配合經濟復常效應，令今年新盤交投市况回暖；綜合市場資訊，今年第一季（1月至3月），整體新盤買賣成交錄約3530宗（3月全月錄約2120宗），對比2022年第4季、即樓市大吹淡風僅錄約865宗，按季急增約2665宗或3.1倍，與去年第3季錄約3585宗水平相若。

4焦點盤沽1542伙 佔總成交44%

至於第一季內開展首輪銷售的焦點新盤，包括新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期、長實（1113）和新地合作的屯門飛揚2期、會德豐藍田KOKO ROSSO，以及華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1B期，季內分別沽約700伙、354伙、308伙和180伙，即總計約1542伙，佔同期大市成交量3530伙的44%。

事實上，新地除NOVO LAND第2B期熱賣外，旗下豪宅亦受追捧；其中九龍站天璽天鑽璽88樓A室，實用面積1574方呎4房戶，透過招標以1.419億元售出、實呎逾9.01萬元，創項目呎價新高；另港島CENTRAL PEAK第2期，新近售出Altus Link洋房6號，實用面積4016方呎，成交價4.096億元、實呎10.2萬元，成交價創項目新高。

必嘉坊．迎匯售72伙

交投方面，恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯，日前突擊減價一成加推2號價單，昨晚新一輪推售84伙，估計全晚售約72伙，佔可售單位逾85%；是次開售單位，包括15伙開放戶、69伙1房戶，實用面積214至374方呎，折實價399萬起，整批折實均呎1.94萬元。

另會德豐藍田KOKO MARE，今日首輪發售138伙，過去7日累收逾2600票，超額逾18倍；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目作為第二季首個開售新盤，加上大部分單位折實價介乎600萬至900萬元，並受惠於寬減首置印花稅階政策，對今天銷情具信心。

KOKO MARE是次發售的138伙，包括13個1房戶、125個2房戶（部分屬開放式廚房），折實價593.7萬至993.1萬元，整批折實均呎1.83萬元；是次138伙若沽清，預計可套現約12.9億元（價單售價計）。

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