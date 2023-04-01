十大屋苑上月成交214宗 挫逾三成

首季錄825宗創7季度新高

總結今年首季，十大屋苑錄825宗成交，創7個季度新高，按季增約50%；首季十大屋苑呎價全部上升，升幅由5.7%至14.6%不等。

另據美聯物業統計，3月份十大屋苑成交量共錄得約220宗，較2月份的302宗，減少約27.2%，當中港島3個指標屋苑錄約55宗，較2月減約22.5%；九龍4個指標屋苑錄約98宗，亦較2月減約22.8%；新界3個指標屋苑則錄得67宗，按月減約35.6%。

事實上，發展商連續推售多個新盤，屯門、元朗於3月內有多個新盤推售，搶盡市場焦點及購買力。中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊3月成交量按月挫兩成，錄33宗成交，期內平均實呎重上1萬元，報10,256元，按月上升3.1%，預計4月份嘉湖山莊成交量將回升。

美聯物業區域營業董事吳志輝稱，荔枝角老牌屋苑美孚新邨3月錄37宗成交，按月少22.9%，首季合共錄得約122宗成交，較去年第4季錄約86宗，增加超過41%，當中一期百老匯街23號中低層C室，實用面積690方呎、原則2房，以718萬元易手，實呎約10,406元；原業主2008年2月以350萬元購入，持貨逾15年，帳面賺368萬元或逾1倍。

新盤搶客 周末二手睇樓跌2%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商積極推出多個新盤，二手業主未有就新盤攻勢凌厲而減緩加價幅度，根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1050組客戶於今、明兩天預約睇樓，按周跌2.3%，為最近10周新低。