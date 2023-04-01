去年甲廈空置率 升至15%創24年高

據差估署最新《香港物業報告2023》初步統計數字，去年本港整體寫字樓空置率為14.4%，較2021年的12.3%增2.1個百分點，亦創1998年錄得15.9%後的24年後新高。

值得留意是，雖然空置率增加，但去年整體寫字樓使用量，由2021年的負43萬方呎，升至20.5萬方呎淨使用量，甲級商廈使用量同樣由負轉正；至於期內整體寫字樓總落成量，增至377.8萬方呎，創1995年後的27年新高，其中甲級商廈錄321.8萬方呎，為2008年後的14年新高，估計空置率大升是受落成量大增所影響。

差估署續指，今年寫字樓整體落成量料下降至約287萬方呎，當中甲級佔270萬方呎，而2024年寫字樓整體落成量將進一步降至114萬方呎。

擺花街地舖8280萬沽

另外，由財團進行收購的中環擺花街11至13號、及15至17號兩幢舊樓，有關財團增購一個地舖，為擺花街11號地舖，面積700方呎連700方呎閣樓，合共1400方呎，作價8280萬元、呎價5.9萬元；原業主2001年以700萬元購入，帳面賺7580萬元或近11倍。