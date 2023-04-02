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KOKO MARE首輪售出103伙

【明報專訊】承接今年首季的新盤旺勢，踏入第二季即有新盤推售。由會德豐發展的藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE，昨日發售首輪共138伙，共售出103伙或約75%，發展商擬短期內加推，部署在復活節假期內進行次輪銷售。另一焦點新盤、華懋及港鐵合作發展何文田站上蓋瑜一第1C期，今日接力，盡推210伙，項目累收逾6000個認購登記，超額逾27倍。代理表示，本月焦點仍落在一手市場，有關成交量望突破2500宗。

部署復活節假期次輪銷售

剛過去周末再度上演新盤戰，會德豐藍田KOKO MARE昨日進行首輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE首輪公開發售，沽出103伙 ，佔可售單位75%，共套現約8.6億元，連同3A期KOKO ROSSO共售出411伙，兩期共套現約33.2億元。他續稱，首輪發售銷情理想，有機會盡快加推價單，希望復活節假期作次輪銷售。黃光耀又稱，集團本年累售572個單位，套現近66.6億元，已超過集團去年總銷售額的一半。

瑜一1C期今「曬冷」推售 超購逾27倍

另外，今日華懋再以「曬冷式」盡推單位的瑜一第1C期，據銷售安排顯示，A1組大手客最少須買2伙、最多購4伙；A2組大手客最少須購1伙、最多購3伙；B組散戶最多購2伙。項目累收逾6000個認購登記，超額逾27倍。

除上述兩盤外，豪宅新盤繼續錄得大額成交，英皇（0163）旗下屯門大欖洋房項目畔海，錄得今年首宗成交，售出為2號洋房，實用4213方呎，屬4套房間隔，附設457方呎花園及884方呎天台，另連同兩個車位一併出售，成交價1.2639億元，實呎3萬元。

由長實（1113）與新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第2期，在上月底「曬冷式」發售，共售出344伙，其中兩個1房戶買家撻訂，發展商昨日早上重推，吸引72組買家到場，即平均36組爭買一伙。

至於恒地（0012）旗下紅磡必嘉坊‧迎匯早前減價盤後銷情理想，發展商昨日加推43伙，全屬1房戶，實用270至374方呎，折實售價由516.3萬元起，平均實呎19,823元，加價1.5%至2%。另發展商同步上載銷售安排，將在本周四（4月6日），復活節長假期前夕推售43伙。

必嘉坊‧迎匯周四推售43伙

中原地產亞太區副主席兼做底部總裁陳永傑稱，3月一手成交逾2100宗，創22個月新高，首季一手成交3566宗，較去年同期升2.6倍。香港銀行不跟隨美國加息，料息口見頂，吸引部分投資者以物業作保值工具，4月將有多個新盤開售，料市場續以一手為焦點，成交量有望突破2500宗。

[香港地產]

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