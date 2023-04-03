10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼

明報記者 林可為

本月藍田KOKO MARE、何文田站瑜一第1C期相繼錄得理想銷情後，本報統計，今季有機會推出的10個新盤、共涉7630伙，其中新界佔4盤涉3723伙，戰場將是天水圍、洪水橋和屯門掃管笏等新界西北區。

焦點則為新地天水圍天榮站項目第1期，提供1393伙，料主打中小型單位。新地副董事總事總經理雷霆表示，天榮站項目第1期預計最快今季獲批預售，屆時隨即登場。天榮站上蓋項目曾於2013年及2014年兩度推出但流標，終在2015年由新地中標；項目預計2024年9月落成，樓花期約18個月。另新地同系提供607伙、去年底已開展宣傳的大埔白石角University Hill，由5幢中密度住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至3房1套間隔，預計有機會打頭陣。

啟德天瀧 HENLEY PARK各具賣點

市區方面，啟德將成主戰場，其中恒地（0012）與中海外（0688）、會德豐等合作，提供566伙的跑道區天瀧，最大亮點是前臨維港海景。天瀧已獲批預售樓花，擬復活節假期後出擊，戶型由1房至4房、實用面積約351至1942方呎，向海單位擬招標發售，涉項目約七成單位。

恒地同系啟德沐泰街HENLEY PARK、提供740伙，去年已獲批預售樓花，最強賣點是毗鄰港鐵站和啟德新興商業區、前臨啟德體育園，將以接近現樓形式推售，料短期內上載樓書。HENLEY PARK由6座組成，包括2座樓高31層高座大樓、4座樓高5層低座大樓，戶型包括1房至3房連套房不等，另備特色戶。

至於新盤供應向來較少的港島，仍聚焦南區黃竹坑站上蓋港島南岸。繼第1期晉環、第2期揚海相繼開售、並錄價量兼備理想銷情後，太古地產（1972）與嘉里（0683）、信置（0083）合作港島南岸第4期，今季料將登場，涉約800伙；其中4A期432伙、4B期368伙，均已獲批預售樓花，預計2025年3月至5月期間落成。

分析料今季一手6000成交 創16季新高

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，今年第一季屬經濟復常初階，如復蘇勢頭持續，配合美國息口漸見頂、「北水」恢復來港，以及疫情再無大規模爆發，發展商定必積極開盤，估計4月新盤銷情可錄約2500宗，而整個第二季（4月至6月）可錄約6000宗，相對第一季錄約3530宗，按季增70%。翻查資料，對上一次錄得新盤熱銷逾6000宗的季度，已是2019年第二季（當年4月至6月），該季錄約6060宗一手成交，意味今季有機會挑戰16個季度新高。陳永傑指出，除新界將有多個大盤登場外，啟德新盤戰亦勢成今季焦點。

[香港地產]