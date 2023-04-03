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4月首兩天新盤售約290伙

【明報專訊】4月新盤交投持續暢旺，綜合市場資訊，4月首兩天新盤市場已錄得約290宗成交，其中華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1C期，昨日以發價單形式首輪推售210伙，累售約154伙，佔首輪開售單位總數約73%，套現逾26億元。

瑜一第1C期首輪售逾七成單位

華懋銷售總監封海倫表示，瑜一第1C期項目昨天首日推售，大手客時段已獲認購50伙，當中第5A座三房連儲物室單位接近沽清，最大手交易涉資約4000萬元，買家購入2伙單位。連同瑜一第1B期，累積售出334伙、吸金逾57億元。

新界新盤餘貨亦持續獲買家承接。長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚2期，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目過去兩天售出6伙，當中4伙為2房連梗廚戶型，相關買家見二手盤源減少，轉投一手市場。

楊續稱，飛揚2期自上月底開展銷售以來，累沽359伙，佔全盤400伙約九成，吸金總額17.3億元。

飛揚2期累沽359伙 吸金17億

飛揚2期「劈價推盤」攻勢成功後，其士（0025）旗下已屆現樓的大角嘴傲寓，上周更新價單，最高直減折扣增至17%到20%、變相減價，昨日新一輪銷售推出10伙，售出19樓A室，實用面積328方呎1房戶，成交價661萬元、實呎20,152元，為傲寓半年來首宗一手成交，買家採120天成交期，照售價享17%直減折扣。

睿峰周末沽3伙 3房呎售2.3萬

此外，由鼎珮持有的長沙灣睿峰，過去周末兩日連沽3伙，包括東翼7樓A室，實用面積639方呎3房間隔，作價逾1479萬元、實呎23,158元；項目自2月重啟銷售以來累售57伙、套現額直逼6億元。

另萊蒙（3688）與俊和合作、已屆現樓的九龍窩打老道128 WATERLOO，新售出實用面積534方呎12樓G室、屬2房連儲物房間隔，成交價1900萬元，屬項目同類單位成交價新高、呎價35,581元。

[香港地產]

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