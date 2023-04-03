通關復常 新地沙田商場生意增兩成

事實上，新地旗下沙田旗艦商場新城市廣場、HomeSquare推出消費券早鳥優惠，上周六（4月1日）起，一連兩個月送出逾2000萬元商場電子禮券，投放金額較去年派發消費券增加1倍。

電子產品餐飲首飾生意顯著上升

許嘉雯指出，經濟復常，剌激各類商戶均受惠，不少顧客重返辦公室，而多添置新服裝、化妝品等，另電子產品、餐飲業、珠寶首飾等，亦受港人及旅客歡迎，生意額均顯著上升，零售市况正逐步重返疫前水平，兩商場的人均消費高達8000至1萬元，重返疫情前水平。

本周末將是復活節長假期，加上港府將再度派發電子消費券，商場推出節日期限制定活動，如新城市廣場由今日（4月3日）起，在3樓中庭特設「LuLu豬×豬咪春日櫻花祭」，設有7個打卡位，讓顧客購物時亦享受打卡樂趣。

指零售市况逐步重返疫前水平

此外，是次櫻花祭設有多個大型裝置，包括逾4米高「櫻之LuLu豬」、櫻の搖搖馬等，另設巨型落「櫻」水晶球扭蛋機，可邊細賞櫻花在水晶球內舞動，亦可扭出禮品。另新城市廣場、HomeSquare配合政府發放消費券，推出早鳥消費優惠；許嘉雯指出，兩商場合共派發逾2000萬元商場電子禮券，投放金額較往年多1倍，今次更以跨商場、跨租戶進行，藉以提升人流及營業額。

許嘉雯透露，新城市廣場1期、3期和HomeSquare，合共200萬方呎，共逾500個商舖，集團一直投放資金和資源優化商場各項設施，如新冠疫情爆發後，商場顧客鍾愛戶外空間的活動，集團就持續改造商場的戶外公共空間。

投放資金優化商場公共空間

以新城市廣場為例，在戶外空間增設寵物遊樂設施，亦配合沙田區內的單車道，在商場內設有免費單車停泊站，以及與單車店合作，提供租車優惠等，冀能為顧客帶來更豐富的休閒娛樂體驗。

明報記者 甘潔瑩

（發展商專訪）

[香港地產]