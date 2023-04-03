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大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬

【明報專訊】通關和復常效應帶動下，近日新界二線屋苑成交亦見活躍。綜合市場資訊，大埔老牌屋苑大埔中心，3月份截至29日止，暫時錄得約11宗二手成交，相對1月、2月每月錄約不足10宗，交投量明顯加快；與此同時，大埔中心現時平均實呎企穩於1.33萬元的水平。

中原分行經理楊頌堯表示，大埔中心新近錄得第9座中層F室易手，屬實用面積371方呎2房間隔，原業主放盤開價約538萬元，早前議價後減價18萬元或3%後，以520萬元售出、實呎14016元，新買家為家庭客；原業主2009年以186萬元購入，持貨約14年，是次沽出單位帳面獲利約334萬元或1.8倍。

此外，美聯首席聯席區域經理梁葦姮表示，大埔中心第19座低層A室，實用面積453方呎2房戶，亦以570萬元易手、實呎12583元；原業主2008年以205萬元購入單位，持貨約15年，帳面賺365萬元或1.8倍。

新盤搶客 第一城交投跌50%

另一方面，新盤搶客下，沙田第一城3月截至30日止，暫時錄約22宗成交，對比上月全月錄約44宗下跌50%。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城新錄第12座中層A室易手，實用面積515方呎3房間隔， 原業主去年9月放盤叫價約760萬元，議價後減價62萬元或8%，以698萬元易手，實呎13553元，新買家為用家。

上述沙田第一城單位原業主，於2017年以655萬元購入，持貨6年，帳面獲利約43萬元或6.6%，扣除各項雜費後，估計近乎平手離場。

中原高級分行經理謝家偉指，荃灣半新盤海之戀，新錄2期海之戀‧愛炫美第2A座高層B室易手，實用面積1161方呎4房套房間隔、望海景，單位今年1月租約完結，業主收回單位放售，並開價2650萬元，減價150萬元或約6%，以2500萬元售出、實呎21533元，成交價為同類戶型1年新高，新買家為用家；原業主2017年以2264.6萬元一手買入，持貨約6年，帳面賺逾235萬元或10%。

太古城1102萬沽 42年升值18倍

港島市區方面，鰂魚涌太古城新錄長情業主沽貨；美聯首席助理聯席董事范浩銘指，太古城海星閣高層G室，實用面積580方呎兩房間隔、望園景，原業主叫價約1180萬元，議價後以約1102萬元成交、實呎1.9萬元，即減價78萬元或約7%；原業主早於1981年以約59.5萬元購入，持貨約42年，帳面獲利約1042.5萬元或18倍。

明報記者

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