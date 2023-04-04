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尚文苑綠表賣387萬創新高 3年賺67% 榮輝中心兩房未補價310萬沽 業主蝕17萬

【明報專訊】多個新盤同期開售搶客，但未補價資助房屋二手交投仍保持平穩，更不乏新高價成交。據房委會最新公布的臨時數據顯示（稍後會更新），3月全月錄約275宗未補價資助房屋成交（居屋及公屋），當中大窩口單幢居屋尚文苑中層細單位，以386.5萬元易手，成交價料創屋苑未補價新高。

明報記者 容婌維

房委會數據顯示，3月錄275宗未補價資助房屋成交，較2月同期數據約264宗，增加11宗或逾4%；可留意是，上述數字均為臨時數據，將於本月稍後作修訂。

3月未補價資助屋275宗成交

至於2月全月經修訂數據，錄得485宗成交；較2月底公布的臨時數據264宗，增加221宗或約84%，按月增逾4%。

資料顯示，上述尚文苑中層實用322方呎01室，原則為開放式，上月以386.5萬元未補價易手，實呎12,003元，成交價創屋苑未補價新高。

原業主2020年以約230.86萬元向房委會一手購入，持貨滿3年、SSD額印期已屆滿，帳面賺155.64萬元或約67%，原業主當年承做九成按揭入市，即首期僅約23.1萬元。

尚文苑於2019年推出，全盤提供494伙，單位於去年陸續額印鬆綁，至今暫錄約5宗未補價二手成交。

淺月灣洋房1800萬沽 7年升15%

可留意是，早前引起全城關注的碎屍案的死者蔡天鳳，其前家翁鄺球，遭揭發手持加多利山豪宅單位之際，仍以綠表資格買入居屋單位，他手持的居屋單位正屬尚文苑一個高層戶。

個別新居屋單位以高價易手之際，市場亦錄未補價居屋蝕讓。世紀21奇豐區域經理陳偉康指，粉嶺榮輝中心1座中層J室，實用468方呎2房間隔，以310萬元未補價易手，實呎6624元；原業主2019年3月以315萬元未補價購入，帳面已蝕5萬元，若連使費計，料需實蝕逾17萬元或約5%。

新界私宅方面，不乏二手豪宅成交；美聯助理聯席董事汪子龍指，大埔淺月灣2期雙號屋，實用1425方呎連791方呎花園，連車位以1800萬元易手，實呎12,632元；原業主2016年以約1568萬元購入，帳面賺232萬元或15%。

雅柏苑售9300萬 較年多前平一成

市區方面，個別豪宅單位以低價易手。市場消息指，港島大潭雅柏苑C座高層01室，實用2070方呎4房間隔，以約9300萬元易手，實呎44,928元。資料顯示，單位原由公司持有，估計原業主2009年以「賣殼」方式購入單位，惟未知成交價，故是次賺幅不詳。

雅柏苑對上一宗二手成交，為是次成交單位對上樓層、面積相同的01室，2021年由已故藝人「哥哥」張國榮生前摯愛唐鶴德售出，當時成交價1.07億元，實呎逾5.16萬元，即現成交價較1年多前低約1400萬元或13%，撇除樓層因素，成交價較高位回落約一成。

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