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瑜一晉環共錄3宗撻訂 殺訂近390萬

【明報專訊】雖然近期新盤交投市况暢旺，惟部分新盤買家選擇撻訂離場，其中近期熱賣的華懋及港鐵（0066）旗下何文田站瑜一第1B期，有兩名兩房單位買家撻訂，發展商合共殺訂逾135萬元；同時，2021年推售時紅盤高開的路勁（1098）黃竹坑站港島南岸1期晉環，亦錄得首宗撻大訂，一名3房單位買家料遭沒收逾252萬元訂金。

瑜一兩宗撻訂均屬2房戶

據瑜一第1B期成交紀錄冊顯示，項目連錄兩宗撻訂個案，其中第3B座27樓C室，實用464方呎兩房間隔，上月25日以1400.34萬元售出，實呎30,180元，單位買家最新已撻訂，以樓價5%計，料損失逾70萬元訂金。

另一撻訂個案為實用459方呎的第3B座20樓B室，同屬兩房戶，同於上月25日售出，成交價1304.24萬元，實呎28415元，料買家損失5%訂金逾65萬元，即發展商合共沒收共135萬元訂金。

至於同為港鐵項目的黃竹坑站上蓋晉環，去年底已經正式入伙；據成交紀錄冊顯示，項目於上月31日錄得首宗撻大訂，為實用639方呎第2B座36樓C室，屬3房間隔，買家於2021年5月以2525.3萬元購入，實呎39,520元，當時採用建期付款，若以樓價10%計，估計買家損失252.53萬元。

可留意是，晉環入伙後，不時傳出有買家撻大訂，其中最矚目為「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖），她當年以約1.4億元連購4伙，早前市場有消息指，她所購入之部分單位，遭撻訂並重新放售，惟當時發展商指，項目暫未錄得撻訂或取消交易，若有相關個案，將會上載至成交紀錄冊。

ONE INNOVALE 3期殺訂18萬

另外，恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），據成交紀錄冊顯示，於3月25日售出的E座5樓10室、屬實用面積224方呎開放式戶，成交價為359.65萬元，買家已取消交易，料遭沒收5%訂金涉約18萬元。

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