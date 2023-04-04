大埔超級城受惠復常 首季生意額按年升兩成

他表示，港府即將派發消費券，將有利金飾、運動用品、餐飲等行業。同時，商場將於今年分階段進行優化租戶組合，首階段已完成，第二階段會在第3季展開，完成後商舖數量增加逾180間，較現時增加一成 。

新城市廣場

辦「LuLu豬x豬咪春日櫻花祭」

隨着復活節長假將臨，新地同系沙田指標商場新城市廣場，舉行「LuLu豬x豬咪春日櫻花祭」，屆時會推出LuLu豬限定禮品，「豬迷」與市民可打卡留念。

新地租務部副總經理許嘉雯預料，商場4月的人流、生意額預料按年可上升20%，當中以飲食、超市百貨、影音產品及美妝等最為受惠。

因應消費券派發，4月至6月期間，新城市廣場將聯同沙田HomeSquare推出消費券獎賞，向顧客送上逾1.5萬元商場購物禮券及優惠券，並向使用指定電子支付方式的顧客，額外送出電子禮券和The Point會員積分，以多買多賞的形式刺激市道。

K11 MUSEA

首季生意額升逾倍

另外，新世界（0017）尖沙嘴K11 MUSEA，今年首季生意額按年上升逾1倍，其中美妝、高級時裝及珠寶鐘表類別表現最佳，按年升約1.7倍及1倍。

同時，「City As Studio」藝術展覽開幕後，人流量比去年同期上升近2倍。

此外，於4月7日至10日期間，商場與法國品牌Petit Bazaar合作，舉辦節日體驗活動，包括讓小朋友製作兔仔頭飾、填色與派發氣球及禮品，讓顧客歡度佳節。