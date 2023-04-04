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馬亞木7400萬沽西環新蒲崗地舖

【明報專訊】舖市回穩，部分投資者積極沽貨，其中「小巴大王」馬亞木或相關人士，以合共7400萬元，售出分別位於西環德輔道西及新蒲崗爵祿街的地舖。

資料顯示，新蒲崗爵祿街16至42號永樂樓地下F及G舖，面積合共約1900方呎，上月以約5000萬元售出，呎價約2.63萬元；原業主馬亞木或相關人士，於2004年以約1819萬元買入上述兩個地舖連1樓4個物業，現只售出地舖部分，帳面已獲利3181萬元。

同時，馬亞木或相關人士，上月亦以2400萬元售出德輔道西426至428B號業昌大廈地下12B、12P及12H號舖，面積約1400方呎，呎價約1.71萬元；原業主2002年以1380萬元買入該廈一籃子物業，現售出部分舖位，帳面已獲利1020萬元。

羅守輝蝕讓23%放售灣仔舖

此外，利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事朱志健指，灣仔駱克道88號地庫舖位，面積約3150方呎，現時叫價4680萬元放售、意向呎價約1.48萬元；資料顯示，物業由資深投資者羅守輝相關人士，於2018年以6080萬元購入，即現放售價較購入價低1400萬元或23%。

美聯旺舖高級營業董事劉啟聰指，尖沙嘴加拿芬道嘉芬大廈地下H號舖，面積約350方呎，業主以意向價3980萬元放售，意向呎價約11.3萬元；資料顯示，業主於2021年以3900萬元購入，意味現放售價與兩年前購入價相若，而舖位同時以約11萬元放租，意向呎租約314元。

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