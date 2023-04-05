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上月物業買賣登記8599宗 創20月高 連升三個月 佔首季1.9萬宗四成半

【明報專訊】受到通關及財政預算案調低首置印花稅等利好因素帶動下，上月樓市明顯回勇，據土地註冊處最新公布數字顯示，上月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）買賣登記量共錄8599宗，按月升約43.8%，除連升3個月外，更創20個月新高，並帶動今年首季宗數攀升至19,006宗，較去年第四季11,721宗大幅上升逾六成，創3季新高（見圖）。有業界人士估計，在發展商積極推盤下，今年次季整體物業買賣登記量有機會升至2.6萬宗水平，挑戰近兩年新高。

明報記者 林尚民

上月整體物業買賣登記達8599宗，已佔首季19,006宗約四成半。今年首季整體物業買賣登記量升至19,006宗，按季大升62.2%，並為去年次季後新高，其中住宅物業升幅尤其理想，首季錄15,646宗，按季大升74%。香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處最新資料顯示，上月整體住宅物業（包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋）錄7274宗，較今年2月4773宗增加約52.4%，連升3個月，創20個月新高。其中一手私宅上月錄1779宗，較今年2月643宗大增逾1.7倍，反觀二手住宅上月錄5495宗買賣登記，較今年2月4130宗則增加約33.1%。

新盤潮下一手私宅上月升1.7倍

首季各類物業買賣登記量中，在不包括一手公營房屋下，首季一手私樓及二手住宅共錄15,646宗，較去年第四季8980宗大幅上升約74.2%，而一手公營房屋買賣登記錄1182宗，比起去年第四季更高出約103.8%。非住宅物業首季工商舖買賣登記共錄1032宗，比起去年第四季784宗大升約31.6%；反觀，純車位及其他等物業宗數則錄1146宗，仍較去年第四季跌約16.8%。美聯首席分析師劉嘉輝指出，受通關刺激，加上財政預算案調低首置印花稅的利好樓市措施，帶動今年首季整體物業買賣登記量回升，並創3季新高，扭轉連跌兩季的頹勢。

對於次季物業買賣登記量走勢，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，疫情期間發展商放緩推盤步伐，料在樓市復常下，發展商次季仍會積極推盤，加上市場暫未見不利因素浮現，並期望內地資金會陸續流入本港，預計次季整體買賣登記量將持續向上，惟受到發展商以貼市價開盤影響，二手交投量增幅將會遜於一手。

業界料次季2.6萬宗 挑戰兩年新高

他又預料，次季整體物業買賣登記量料升至26,000宗，挑戰近兩年按季新高，當中一手私宅更可達5400宗，二手私宅則約12000宗水平。

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