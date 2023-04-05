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漾日居港灣豪庭翠怡首季呎價升逾兩成

【明報專訊】除整體物業買賣登記量首季急升外，同期樓價亦大幅反彈。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，上周五已公布首季已升逾7%，翻查資料，按季升幅為12年來最勁。138個成分屋苑中，超過八成屋苑皆錄得升幅，升幅達一成以上的屋苑共44個，其中3個屋苑包括九龍站上蓋漾日居、大角嘴港灣豪庭及青衣翠怡花園，升幅更逾兩成，是首季反彈力度最強的藍籌屋苑（見表）。

CCL首季升7% 收復上季失地

另外，十大屋苑方面，除天水圍嘉湖山莊呎價按季錄得1.7%跌幅外，其餘九個屋苑呎價均回升，其中沙田第一城、鰂魚涌康怡花園、將軍澳新都城、鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨，升幅均超過15%。

值得留意，CCL首季升幅超過7%，過去15年只出現過四次，對上一次已經是2011年。政府2010年底實施額外印花稅（SSD）壓抑炒風，但2011年首季樓價指數仍升10.2%（CCL當時為97.41點）。2010年首季及2009年次季，該指數升幅分別7.5%及13.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入2023年，多項利好樓市消息帶動下，包括中港通關效應、預算案減印花稅及美國加息放緩等，買樓需求隨即湧現，刺激二手樓價強勁反彈。CCL上周報168.35點，按周再升1.1%，創23周新高，而今年首季CCL「爆升」7.4%，不僅已完全收復去年第四季錄得的7.4%跌幅，更創12年來最大升幅。

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