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回流客1080萬購福熙苑3房戶

【明報專訊】回流客成為近月樓市重要的購買力之一。利嘉閣分行助理分區董事鄧惠源表示，西半山摩羅廟街福熙苑中層A室，實用面積約621方呎，3房1套間隔，望開揚市景，新近以約1080萬元易手，實呎17,391元，買家為一對由外國回流香港的夫婦。原業主1991年約195.79萬元買入，持貨約32年，帳面獲利884.21萬元或約4.5倍。

翹翠峰3房做價較年初彈約7%

二手樓價持續反彈。中原副區域營業經理王勤學表示，樓市復蘇步伐良好，帶動樓價反彈，元朗翹翠峰1座高層B室，實用面積822方呎，3房1套房間隔，以900萬元成交，實呎10,949元，較今年1月同類低位做價840萬元，反彈60萬元或約7%。原業主2009年4月以329.7萬元買入，帳面獲利570.3萬元或1.7倍。

凱樂苑綠表1房戶3年半升八成

再有新居屋業主沽貨勁賺離場。中原地產高級分行經理任展雄表示，長沙灣凱樂苑本月錄首宗成交，位於C座高層4室，實用面積394方呎，1房間隔，望樓景，以綠表價495萬元易手，實呎12,563元。任又稱，買家為外區年輕綠表客，由於擔心復活節長假多買家睇樓，心儀單位恐被搶去或搶高價格，因而加快決定入市單位自用。原業主2019年9月約273萬元向房委會一手買入，帳面獲利222萬元或81%。

此外，樓齡逾44年的薄扶林老牌屋苑碧瑤灣亦錄二手成交。美聯分行首席高級營業經理莫穩兒表示，碧瑤灣29座低層戶，實用面積2119方呎，4房1套連工人房間隔，獲換樓客3880萬元承接，實呎18,311元。原業主2004年5月約900萬元購入，帳面獲利約2980萬元或約3.3倍。

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