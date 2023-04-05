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University Hill最快下周上樓書

【明報專訊】新地（0016）上月完成屯門兆康NOVO LAND第2B期銷售後，本月部署推售大埔白石角University Hill，最快下周上載樓書，本月底開售。新地代理總經理胡致遠表示，項目早前更新部分圖則，相關工作現已接近完成，有機會下周開放示範單位予傳媒預覽。他續稱，今期標準分層單位共設9種戶型，實用面積由約250至約650方呎，涵蓋開放式戶至3房間隔，當中逾八成為開放式至2房戶。

KOKO MARE昨加推48伙

此外，會德豐藍田KOKO MARE有望在復活節長假展開次輪銷售。項目昨日加推3號價單共48伙，首度推出位處第9座的單位，折實均呎19,284元，較上一張價單高約1.7%。今批48伙包括24伙1房戶及24伙2房連梗廚戶型，實用面積由310至500方呎，折實價587.8萬至969.8萬元，折實實呎17,708元至20,645元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，連同KOKO MARE首輪銷售，集團今年初迄今累沽572伙，套現近65.8億元。

皓日8伙3房戶周六起招標

恒隆地產（0101）旗下、樓花期尚餘約7個月的九龍灣皓日，昨推出8伙實用面積771方呎3房戶，於本周六起招標發售。值得留意，是次推出招標的9樓、10樓及11樓A室，曾於2021年底以價單形式推出，據去年5月最新修定的價單1A號，3伙定價由1698萬至1708.3萬元。據最新銷售文件，以招標方式購入上述單位的買家，可獲樓價4.25%之現金回贈，直接用於支付樓價餘額，而15至19樓A室的買家亦可獲車位優先認購權。發展商另亦提供「置業賀禮」，買家可選擇領取1億「hello恒隆商場獎賞計劃」積分，用作兌換商場禮遇；或50萬元「都會生活圈入住現金回贈」，用作支付部分樓價餘額。

據價單1A號，單位不設現金回贈，惟設最高6%直減折扣，以定價1698萬元的9樓A室為例，折實價1596.12萬元。假設買家以當時定價1698萬元入標購買上述單位，除可享4.25%現金回贈外，且選擇50萬元「都會生活圈」回贈，兩者合計共可獲122.165萬元現金回贈，令樓價減至約1575.835萬元，較原價單折實價低20.285萬元或約1.2%。

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