moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

裕景興業西營盤舊樓批強拍 底價4.65億

【明報專訊】菲律賓華人富商陳永栽旗下的裕景興業，在港持有地產項目包括深水埗西九龍中心、灣仔利景酒店、天后及銅鑼灣蘋果商場等，該公司近期在港有新動作，其持有大部分業權、於2019年入紙申請強拍的西營盤干諾道西133至134號，最新獲土地審裁處批出強拍令，底價4.65億元，較2019年估值逾2.2億元超過1倍。

資料顯示，物業於1969年落成，目前為1座8層高的商住大樓，地下屬於商店部分，1至7樓則是住宅，每層設4伙住宅，該項目的地盤面積約2835方呎，若以地積比約15倍重建，總樓面約42,530方呎，每方呎樓面地價約10,933元。

另山頂道81號至95號豪宅「十間」，於2018年由小業主聯合提出強拍，至2021年遭土審處否決有關申請，申請人其後提出上訴。不過，據土地審裁處資料，有關上訴申請最終再被駁回。

「十間」申強拍再遭駁回

上述物業佔地約61,449方呎，包括20個住宅單位和30個地庫停車場車位，2018年申請強拍時物業估值約15.3億元。資料顯示，「十間」16名申請人中不乏城中名人，包括華廈置業（0278）鍾棋偉及相關人士、香港興業（0480）副主席兼董事總經理查懋成之兒媳查陳愛茵、八珍甜醋伍偉森家族第三代成員伍潔鏇等。據了解，物業曾於2010年以聯合業權方式標售約95%業權，當時估值約20億元，惟最終未能售出。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款