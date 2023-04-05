裕景興業西營盤舊樓批強拍 底價4.65億

資料顯示，物業於1969年落成，目前為1座8層高的商住大樓，地下屬於商店部分，1至7樓則是住宅，每層設4伙住宅，該項目的地盤面積約2835方呎，若以地積比約15倍重建，總樓面約42,530方呎，每方呎樓面地價約10,933元。

另山頂道81號至95號豪宅「十間」，於2018年由小業主聯合提出強拍，至2021年遭土審處否決有關申請，申請人其後提出上訴。不過，據土地審裁處資料，有關上訴申請最終再被駁回。

「十間」申強拍再遭駁回

上述物業佔地約61,449方呎，包括20個住宅單位和30個地庫停車場車位，2018年申請強拍時物業估值約15.3億元。資料顯示，「十間」16名申請人中不乏城中名人，包括華廈置業（0278）鍾棋偉及相關人士、香港興業（0480）副主席兼董事總經理查懋成之兒媳查陳愛茵、八珍甜醋伍偉森家族第三代成員伍潔鏇等。據了解，物業曾於2010年以聯合業權方式標售約95%業權，當時估值約20億元，惟最終未能售出。