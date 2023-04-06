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維港滙快收樓 1房叫租1.7萬起 星凱‧堤岸季內入伙 1房意向呎租近50元

【明報專訊】踏入第二季，據本報綜合市場資訊，最少有5個主要市區和新界新盤陸續交樓入伙，共涉約3550伙。當中信置（0083）、會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙I，預計短期展開交樓程序。綜合代理消息，屋苑目前在市場上有約20個放租盤，平均意向呎租約62元，媲美九龍站豪宅凱旋門近期呎租水平。

明報記者 容婌維

共3期發展的維港滙系列，預計將於今季至下半年期間陸續入伙，當中維港滙I將率先交樓，估計買家最快可於5月入伙。美聯首席高級營業經理黃永財表示，整個維港滙系列現時約有20個放租單位，盤源主要來自維港滙I。

黃透露，屋苑現時叫租最平單位，為第3B座低層E室，實用面積319方呎1房間隔，業主叫租1.7萬元，即意向實呎租金約53元。

資料顯示，上述第3B座低層E室，業主於2021年以約785.23萬元購入，若成功以意向月租租出，料可享租金回報率約2.6厘。

維港滙意向呎租媲美凱旋門

參考代理數據，九龍站凱旋門第1A座低層實用面積395方呎1房戶，上月以2.2萬元租出、實呎租金56元，即與上述維港滙I最平1房放租盤的意向呎租相若。另可留意的是，維港滙I設有開放式戶，惟暫時未有業主放租。

維港滙I自2021年初開售至今累沽約436伙，佔該期單位總數524伙逾83%，對比項目已售單位數量，市場現時放租盤不多，預計本月底至5月交樓後，租盤將增加。

新界方面，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE第2、3期、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期、以及中洲火炭星凱．堤岸，預計今季內亦將交樓。綜合市場資訊，目前只有預計於6月交樓的星凱．堤岸，有約5個單位放租。

中原資深分區營業經理溫志樑表示，星凱．堤岸的放租盤涵蓋1房及3房戶，1房戶月租叫價約1.6萬元起，為第2座低層A室，實用面積325方呎的1房間隔，業主叫租1.6萬元、意向實呎租金49元；3房戶叫租約3.5萬元起，平均意向呎租約47元。

ONE INNOVALE第二三期暫未有放租盤

至於ONE INNOVALE第2、3期及Wetland Seasons Bay第3期，暫時均未見放租盤，原因是相關屋苑早前已入伙期數，仍有不少單位正放租。另新地牽頭西環堅尼地城KENNEDY 38亦已屆現樓，目前亦未有單位放租。

啟德維港1號 3房呎租32元

此外，市區新盤仍受市場追捧。香港置業高級營業經理吳仁傑指出，啟德跑道區維港1號新錄第1B座低層H室租賃成交，實用面積598方呎3房間隔、望內海景，月租1.9萬元、實用呎租約32元；業主2021年7月以約1337.3萬元一手購入，享約1.7厘租金回報率。

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