麒豐觀塘兩工商項目40萬呎樓面 今年登場

東傲呎價高見1.3萬 新蒲崗工廈新高

事實上，麒豐資本旗下可供銷售總樓面約28萬方呎的新蒲崗東傲，自2021年11月底推售以來，市場反應理想，平均成交呎價逾1萬元、最高成交呎價高見1.3萬元，相關呎價創區內工廈單位新高，套現總額估計約20億元。

洪英偉指出，東傲已於去年底入伙，今年3月起接受準買家參觀現樓，挾全面通關利好因素，參觀人流亦明顯增加。

麒豐資本另外兩個觀塘新工商發展項目，亦將蓄勢待發，其中鴻圖道33號新式工廈，提供總樓面近20萬方呎，預計今年第三季落成，部署最快上半年開售樓花；至於鴻圖道32號商廈項目，已於2021年完成補地價、涉逾4.8億元，預計將提供近20萬方呎樓面，部署今年推出招租，但不排除全幢出售。

攻豪宅市場 伙業主合作冀雙贏

此外，麒豐資本亦進軍豪宅市場，在2021年底開始着手收購港島南區赤柱舂磡角道54號。據資料顯示，麒豐資本上月斥資7280萬元，購入該項目最後一伙連車位，為低層實用面積1250方呎A室、實呎5.82萬元。

被問及首次進行收購行動，就選擇收購難度較高、屬貴重豪宅的項目，麒豐資本合伙人暨英國投資總監李岳橋坦言，不少豪宅業主早年購入物業，物業已大幅升值及「唔憂賣」，部分業主亦不想將物業賣走，基金採取與業主合作的發展策略、與相關持份者合作，讓業主亦有份參與物業發展，旨在加快完成收購程序。他續指，上述舂磡角道54號項目是獨立屋地、擁獨立門牌，加上同區新供應不多，看好升值潛力。

同時，麒豐資本亦拓闊投資組合，計劃投放10億港元在英國投資，目標包括學生宿舍、工廈等。李岳橋透露，過去基金要員曾在英國作私人投資，發現回報不俗，故現時透過基金在英國投資。

明報記者 甘潔瑩

（發展商專訪）