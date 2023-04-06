太古城5日錄4成交 按月升3倍

3房1238萬沽 28年升值1.6倍

美聯高級分區營業經理陳彪表示，太古城新錄衞星閣中層H室易手，實用面積701方呎3房間隔，原業主叫價約1280萬元，獲同區用家議價後，以1238萬元易手、實呎17,660元，即減價42萬元或3%。原業主1994年12月以約470萬元購入，持貨逾28年，帳面賺768萬元，物業期內升值1.6倍。

荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月至今亦錄約4宗成交。美聯高級區域營業董事吳志輝指出，美孚新邨新錄罕有「凹海」單位成交，屬3期百老匯街90號高層C室，實用面積1337方呎，原則4房1套間隔、享海景及園景，以2000萬元易手，實呎14,959元；原業主2016年1月以1440萬元購入，持貨7年，帳面賺560萬元或近四成。

YOHO Town 2房零議價748萬易手

新界方面，中原副區域營業經理王勤學稱，元朗指標屋苑YOHO Town新錄第9座高層A室易手，實用面積422方呎2房戶，零議價以748萬元沽出、實呎17,725元，成交價較上月同類單位，增30萬元或4%，樓價、呎價料創屋苑同類2房戶約8個月高位。原業主2018年11月以650萬元買入，持貨4年半，帳面獲利98萬元或15%。