CCL美銀行危機當周跌0.05%

九龍樓價指數連升4周共逾3%

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，是次公布的數據，是美國矽谷銀行倒閉後首周、匯豐銀行調減二手拆息按揭（即H按）封頂息的當周市况，好淡消息同現，令樓價窄幅爭持，CCL現時距離170點目標，僅相差1.73點或1.03%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass，最新報169.20點，按周升0.08%、連升4周共2.49%。另CCL（中小型單位）報167.55點，按周跌0.02%，連升6周後回軟，CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位），均繼續企穩2022年10月水平。

中小單位指數連升6周後回軟

至於豪宅方面，CCL（大型單位）報171.93點，按周跌0.17%。四大分區樓價則「兩升、兩跌」，其中九龍CCL Mass最新報165.18點，按周升0.50%、連升4周共3.06%，指數重上2022年8月水平；港島CCL Mass報170.89點，按周挫0.08%。

新界方面，新界東CCL Mass報182.56點，按周上升0.24%，連升2周共1.78%，指數重上2022年9月水平；新界西CCL Mass報153.59點，按周跌0.48%，連升4周後回軟。