街市大王近10億掃啟德3商場

建華集團不足年半三度入市

資料顯示，啟德1號I、啟德1號II上月分別以3.3億及3.2億元易手，登記買家為分別為卓聚管理有限公司及帝然有限公司；前者公司董事為建華集團行政總裁凌偉業，後者則未有註冊董事，惟公司註冊辦事處與建華集團公司地址相同，料與建華集團有關連。

據悉，啟德1號兩個商場由15個舖位、56個私家車及電單車位組成，合共面積逾3.51萬方呎，據悉項目以現狀連租約出售，中海外（0688）去年9月曾以公開招標，市場有指當時叫價高見11億元，以現時成交價計，即較去年叫價低40%。兩商場合共月租收入約280萬元，租客包括地產代理行、酒樓、餐廳等，即買家可享約5.2厘租金回報。翻查資料，建華集團早在2021年12月已於啟德插旗，以約3億元向龍湖地產（0960）購入同區尚．津溋基座商舖，即不足1年半內斥資約9.5億元購入啟德3個商場。

「波鞋街大王」1.15億沽旺角自用舖

另零售核心區商舖交投亦逐漸回升。資料顯示，由「波鞋街大王」彭漢釗等透過公司持有的旺角花園街45至47號地下A號舖，面積約2000方呎，目前由彭氏旗下服裝店自用，上月以1.15億元易手，呎價約5.75萬元。彭氏1986年以303萬元買入，持貨約37年，帳面大賺1.12億元或36.9倍。

值得留意，上述商舖的毗鄰舖，即花園街45至47號地下B號舖，面積同約2000方呎，今年2月以1.148億元易手，呎價5.74萬元。原業主為凱施餅店，2010年1.8億元購入，即凱施餅店等帳蝕6520萬元或36%。

翻查資料，彭漢釗早於半世紀前已銷售波鞋，最早在銅鑼灣富豪戲院設店，及後轉陣至旺角「波鞋街」。據悉，他曾坐擁30間不同的運動店，市場更指出，「波鞋街」有四分之一運動店由彭氏經營。