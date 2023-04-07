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復活節長假9新盤推130伙餘貨

【明報專訊】今日起一連4天復活節連周末假期，最少有9個新盤開展銷售、合共推出逾130伙餘貨之際，綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交累錄約365宗；其中恒地（0012）紅磡必嘉坊‧迎滙、粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），兩盤昨天合共售約17伙，吸金逾1億元。

至於希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔林海山城，新錄本月首宗成交，售出第9座地下D室，實用1078方呎3房間隔連花園特色戶，成交價1716.7萬元，實呎1.59萬元；項目去年8月推出至今累售19伙，吸金約4.8億元。南豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10，以2445.7萬元售出第1A座46樓A室，屬實用1203呎的4房戶，實呎2.03萬元。

恒地必嘉坊等昨沽17伙

市區方面，信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，透過招標售出第2座7樓A室，實用1001方呎海景4房戶，作價2838萬元，實呎2.83萬元。華懋與港鐵合作的何文田站瑜一第1C期，售出第5B座12樓A室，實用656方呎3房戶，作價1952.54萬元、實呎2.97萬元；項目本月開售至今累沽約160伙，佔可售單位210伙逾76%，套現逾28億元。

全新盤銷售部署方面，新地（0016）旗下提供607伙的大埔白石角University Hill，登場在即。新地代理總經理胡致遠表示，集團擬下周上載樓書，以及向傳媒開放示範單位。項目提供的單位，涵蓋開放式至3房戶，實用約250至650方呎，約八成屬開放式至2房戶。

另新世界（0017）現正重建的大圍站柏傲莊III，於3月30日至4月6日期間新增3宗取消交易，有關單位於2021年6月，以915.3萬元至1216.8萬元售出；項目自2021年8月至今累錄約444宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的53%，涉總成交額約67.9億元。

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